Как вырастить куст роз из подаренного букета: секрет, о котором мало кто знает

Подаренный букет роз не обязательно должен оказаться в мусорном ведре после того, как цветки завяли. Оказывается, из обычных стеблей можно попробовать вырастить новый куст.

Один из таких способов продемонстрировала пользовательница инстаграма с ником roslunu_hrustunu. Она рассказала, что смогла вырастить розу из подаренного букета, применив довольно простой метод. Главными составляющими успеха, по ее словам, стали вода, тепло и терпение.

Что делать с розами после цветения?

Когда букет начал терять декоративный вид, женщина срезала с роз бутоны. Сами стебли она не выбросила, а поставила в стакан с водой. Интересно, что воду она не меняла полностью. Вместо этого просто периодически доливала новую, поддерживая необходимый уровень. Однако самым важным секретом оказалось другое.

Стакан со стеблями блогерша поставила на теплый коврик. Постоянное мягкое тепло, вероятно, помогло создать благоприятные условия для образования корней. Результата пришлось ждать довольно долго.

Примерно через три месяца на стеблях появилось большое количество корешков. После этого розы можно было пересаживать в грунт. Попытки укоренить розы из букета действительно могут увенчаться успехом, хотя результат зависит от свежести стеблей, сорта и условий содержания.

Как вырастить розу из букета: смотрите видео

Как пересадить розу в грунт?

Когда корневая система достаточно развивается, стебель можно осторожно высадить в легкую и хорошо дренированную почву. В первое время важно не переувлажнять молодое растение и дать ему постепенно адаптироваться к новым условиям. В то же время стоит помнить: этот способ не гарантирует 100% результата.

Некоторые букетные розы могут быть обработаны специальными веществами для длительного хранения, что затрудняет образование корней. Однако опыт блогерши доказывает: если после праздника остались красивые розы, не спешите их выбрасывать. Обычный стебель может обрести вторую жизнь и через несколько месяцев превратиться в настоящий куст.