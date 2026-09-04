Один із таких способів показала користувачка Instagram із ніком roslunu_hrustunu. Вона розповіла, що змогла виростити троянду з подарованого букета, використавши досить простий метод. Головними складниками успіху, за її словами, стали вода, тепло та терпіння.

Що зробити з трояндами після цвітіння?

Коли букет почав втрачати декоративний вигляд, жінка зрізала з троянд бутони. Самі стебла вона не викинула, а поставила у склянку з водою. Цікаво, що воду вона не змінювала повністю. Замість цього просто періодично доливала нову, підтримуючи необхідний рівень. Однак найважливішим секретом виявилося інше.

Склянку зі стеблами блогерка поставила на теплий килимок. Постійне м'яке тепло, ймовірно, допомогло створити сприятливі умови для утворення коренів. Результату довелося чекати досить довго.

Приблизно через три місяці на стеблах з'явилася велика кількість корінців. Після цього троянди можна було пересаджувати у ґрунт. Спроби вкорінити троянди з букета справді можуть бути успішними, хоча результат залежить від свіжості стебел, сорту та умов утримання.

Як виростити троянду з букету: дивіться відео

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Як пересадити троянду в ґрунт?

Коли коренева система достатньо розвинеться, стебло можна обережно висадити у легкий і добре дренований ґрунт. Перший час важливо не заливати молоду рослину та дати їй поступово адаптуватися до нових умов. Водночас варто пам'ятати: цей спосіб не гарантує 100% результату.

Деякі букетні троянди можуть бути оброблені спеціальними речовинами для тривалого зберігання, що ускладнює утворення коренів. Проте досвід блогерки доводить: якщо після свята залишилися красиві троянди, не поспішайте їх викидати. Звичайне стебло може отримати друге життя і через кілька місяців перетворитися на справжній кущ.