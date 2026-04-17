"Переживут" все тренды: какие цвета для гостиной будут модны вплоть до 2030 года

Выбор цвета для гостиной - это не только вопрос вкуса, но и долгосрочная инвестиция в комфорт и стиль. Дизайнеры советуют обращать внимание на универсальные оттенки, которые не потеряют актуальности даже через несколько лет.

Как отмечает Homes&Gardens, ключ к долговечному дизайну – это сбалансированные и естественные цвета, которые легко адаптировать под новый декор без необходимости ремонта.

Гостиная выполняет сразу несколько функций – это пространство для отдыха, встреч и ежедневной жизни. Именно поэтому нейтральные оттенки становятся лучшим выбором: они создают универсальный фон, который можно менять с помощью текстиля, декора или мебели.

Какие цвета выбрать для гостиной?

Одним из самых популярных решений остается greige – сочетание серого и бежевого. Этот цвет меняется в зависимости от освещения:

днем выглядит светлее,

а вечером становится более глубоким и теплым.

Он легко сочетается с деревом, металлом и насыщенными акцентами, создавая сдержанный, но элегантный интерьер.



Цвет greige в интерьере / Фото Pinterest

Не теряют актуальности и природные зеленые оттенки – оливковый, моховой или серо-зеленый. Они добавляют пространству спокойствия и гармонии, ассоциируются с природой и хорошо комбинируются с натуральными материалами, такими как дерево, камень или лен.

Еще один вариант для тех, кто хочет добавить характера – глубокие синие тона. Темно-синий или чернильный цвет создает выразительный, но одновременно сдержанный эффект, особенно в сочетании со светлой мебелью и теплым освещением.



Глубокие синие тона в интерьере гостиной / Фото Pinterest

Что советуют дизайнеры?

Дизайнеры Real Simple также отмечают: даже самый универсальный цвет не ограничивает возможности для изменений. Достаточно добавить яркие подушки, ковер или картины – и интерьер заиграет по-новому без перекрашивания стен.

В то же время некоторые оттенки постепенно теряют актуальность. Среди них:

слишком яркий белый,

салатовый,

нежно-розовый,

пастельный голубой,

а также чрезмерно темные или насыщенные красные и винные цвета.

Их сложнее интегрировать в современные интерьеры без ощущения перегруженности. Итак, главный тренд до 2030 года – это универсальность и гибкость. Выбирая спокойные, природные оттенки, можно создать гостиную, которая будет оставаться актуальной независимо от изменений в дизайне.

Какой цвет не стоит выбирать для дивана, чтобы потом не жалеть?

Дизайнеры чаще всего предостерегают от выбора белого дивана, особенно для ежедневного использования. Несмотря на эффектный вид и ощущение "чистоты", такой цвет оказывается очень непрактичным в реальной жизни. На светлой обивке быстро становятся заметными даже малейшие загрязнения – пыль, следы от одежды, пятна от еды или напитков.

В результате диван, который изначально выглядит стильно, может достаточно быстро потерять свежий вид и начать вызывать больше стресса, чем удовольствия. Еще один нюанс – сложность в уходе. Белый диван нуждается в регулярной чистке, а иногда и специальных средств или профессиональной химчистки. Это не всегда удобно, особенно если в доме есть дети или домашние животные. Именно поэтому дизайнеры советуют выбирать более практичные оттенки, которые лучше "переносят" ежедневное использование.