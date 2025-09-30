Осенние краски: какие цветы высадить в горшки, чтобы продлить сезон ярких цветов
- Хризантемы, анютины глазки, шалфей, астры и декоративная капуста хорошо подходят для выращивания в горшках осенью, поскольку они морозостойкие и декоративные.
- Широколиственные вечнозеленые, фруктовые деревья, розы с голыми корнями, пионы, летние луковичные и холодочувствительные кустарники лучше высаживать весной.
С наступлением осени многие начинают думать о подготовке участка к зиме. Но эксперты советуют не спешить с уборкой кашпо и контейнеров – осень еще может подарить немало цветных акцентов и теплых эмоций.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это время, когда позднецветущие растения способны оживить двор, порог или оконные ящики, превратив их в настоящие островки уюта. Какие цветы для этого выбирать лучше всего, рассказываем далее.
Какие цветы подходят для выращивания в горшках осенью?
Хризантемы
Компактные кустики, усыпаны пышными цветами всех возможных оттенков, станут центральным акцентом осенней композиции. Они морозостойкие и долго сохраняют декоративность.
Анютины глазки
Неприхотливые и очень милые, анютины глазки добавляют цвета даже в самые маленькие уголки двора или балкона.
Шалфей
Он цветет с лета и не сдается осенью. Хорошо выдерживает легкую засуху и сохраняет яркость даже в прохладные дни.
Астры
Розовые, синие, фиолетовые и белые цветы астр не только украшают осень, но и служат источником нектара для опылителей.
Декоративная капуста
Ее зеленые, фиолетовые и белые соцветия не боятся мороза и остаются красивыми даже в позднюю осень.
Какие растения не стоит выращивать осенью?
Как пишет Southern Living, несмотря на все преимущества осенних цветников, есть культуры, выращивание которых лучше отложить до весны:
- Широколиственные вечнозеленые (самшит, гардения, падуб, магнолия) – их листья зимой теряет много влаги, а слабые корни не успевают поддержать растение.
- Фруктовые деревья и розы с голыми корнями, а также пионы – нуждаются в весенней посадке, потому что именно тогда легче приживаются.
- Летние луковичные и однолетние (георгины, каллы, фрезии) – их сажают весной, после угрозы заморозков.
- Холодочувствительные кустарники (гортензия, мирт) – высажены осенью, они рискуют не пережить зиму.
Как украсить осенний сад, если для горшков нет пространства?
Горшки и контейнеры – это не единственный вариант сделать свой сад красивым осенью.
Также можно рассмотреть выращивание кустарников для красивого осеннего сада.
Это идеальное время для высадки кустов черники, падуба, абелии и азалии, которые добавляют цвета саду.