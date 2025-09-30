С наступлением осени многие начинают думать о подготовке участка к зиме. Но эксперты советуют не спешить с уборкой кашпо и контейнеров – осень еще может подарить немало цветных акцентов и теплых эмоций.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это время, когда позднецветущие растения способны оживить двор, порог или оконные ящики, превратив их в настоящие островки уюта. Какие цветы для этого выбирать лучше всего, рассказываем далее.

Какие цветы подходят для выращивания в горшках осенью?

Хризантемы

Компактные кустики, усыпаны пышными цветами всех возможных оттенков, станут центральным акцентом осенней композиции. Они морозостойкие и долго сохраняют декоративность.

Анютины глазки

Неприхотливые и очень милые, анютины глазки добавляют цвета даже в самые маленькие уголки двора или балкона.

Шалфей

Он цветет с лета и не сдается осенью. Хорошо выдерживает легкую засуху и сохраняет яркость даже в прохладные дни.

Астры

Розовые, синие, фиолетовые и белые цветы астр не только украшают осень, но и служат источником нектара для опылителей.

Декоративная капуста

Ее зеленые, фиолетовые и белые соцветия не боятся мороза и остаются красивыми даже в позднюю осень.

Цветы в горшках могут радовать глаз до зимы / Фото Freepik

Какие растения не стоит выращивать осенью?

Как пишет Southern Living, несмотря на все преимущества осенних цветников, есть культуры, выращивание которых лучше отложить до весны:

Широколиственные вечнозеленые (самшит, гардения, падуб, магнолия) – их листья зимой теряет много влаги, а слабые корни не успевают поддержать растение.

Фруктовые деревья и розы с голыми корнями, а также пионы – нуждаются в весенней посадке, потому что именно тогда легче приживаются.

Летние луковичные и однолетние (георгины, каллы, фрезии) – их сажают весной, после угрозы заморозков.

Холодочувствительные кустарники (гортензия, мирт) – высажены осенью, они рискуют не пережить зиму.

Как украсить осенний сад, если для горшков нет пространства?

Горшки и контейнеры – это не единственный вариант сделать свой сад красивым осенью.

Также можно рассмотреть выращивание кустарников для красивого осеннего сада.

Это идеальное время для высадки кустов черники, падуба, абелии и азалии, которые добавляют цвета саду.