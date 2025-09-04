Тем более, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, начало осени – идеальный период, чтобы заняться их высадкой. Какие же кусты стоит выбирать для этого, рассказываем далее.

Какие кусты украсят осенний сад?

Черника

Черника – это не только о вкусных ягодах летом. Ее кусты поражают яркими цветами в холодные месяцы, а листья меняют цвет на красный, оранжевый или желтый, что особенно хорошо смотрится в осеннем саду.

Падуб

Ни один осенний пейзаж не будет полным без золотисто-желтого и красного, которые способен привнести в сад падуб. Этот куст имеет вертикальную форму, может достигать высоты 4,5 – 6 метров и хорошо растет на полном солнце и в полутени.

Абелия

Абелия – практическое и визуально привлекательное растение, собирающее исключительное внимание осенью благодаря своим особым листьям, что имеет желтое обрамление весной и превращается в ярко-оранжево-красное с первыми холодами.

Азалия

Цветы азалии, бесспорно, замечательные. Однако не уступает им и листья растения, что с приближением зимы с насыщенно-зеленого приобретает бронзовый оттенок, который сияет до возвращения новых побегов весной.

Как добавить цветов осеннему саду?

Не только деревья и кусты могут сделать пространство насыщенным и ярким осенью.

Многие цветов также способны превратить сад в настоящий всплеск осени, добавляя разнообразных оттенков. К тому же сажать их можно в начале нового сезона, чтобы насладиться красотой как можно дольше.