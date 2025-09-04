Тим більше, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, початок осені – ідеальний період, аби зайнятися їхньою висадкою. Які ж кущі варто обирати для цього, розповідаємо далі.

Які кущі прикрасять осінній сад?

Які кущі прикрасять осінній сад?

Чорниця

Чорниця – це не тільки про смачні ягоди влітку. Її кущі вражають яскравими кольорами в холодні місяці, а листя змінює колір на червоний, помаранчевий або жовтий, що особливо гарно виглядає в осінньому саду.

Падуб

Жоден осінній пейзаж не буде повним без золотисто-жовтого та червоного, які здатен привнести в сад падуб. Цей кущ має вертикальну форму, може досягати висоти 4,5 – 6 метрів і добре росте на повному сонці та в півтіні.

Осінні кущі: дивіться фото

Абелія

Абелія – практична та візуально приваблива рослина, що збирає виняткову увагу восени завдяки своєму особливому листю, що має жовте обрамлення навесні та перетворюється на яскраво-оранжево-червоне з першими холодами.

Азалія

Квіти азалії, безперечно, чудові. Однак не поступається їм і листя рослини, що з наближенням зими з насичено-зеленого набуває бронзового відтінку, який сяє до повернення нових пагонів навесні.

Як додати кольорів осінньому саду?

Не тільки дерева та кущі можуть зробити простір насиченим та яскравим восени.

Багато квітів також здатні перетворити сад на справжній сплеск осені, додаючи різноманітних відтінків. До того ж саджати їх можна на початку нового сезону, щоб насолодитися красою якомога довше.