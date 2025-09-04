Осенний сад не обязательно означает кучу листьев, которые придется сгребать. Получить все его цветовые преимущества можно благодаря аккуратным кустам, требующим минимального ухода.

Тем более, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, начало осени – идеальный период, чтобы заняться их высадкой. Какие же кусты стоит выбирать для этого, рассказываем далее.

Также интересно Красочная роскошь: как смешивать цвета цветов для создания великолепного сада

Какие кусты украсят осенний сад?

Черника

Черника – это не только о вкусных ягодах летом. Ее кусты поражают яркими цветами в холодные месяцы, а листья меняют цвет на красный, оранжевый или желтый, что особенно хорошо смотрится в осеннем саду.

Падуб

Ни один осенний пейзаж не будет полным без золотисто-желтого и красного, которые способен привнести в сад падуб. Этот куст имеет вертикальную форму, может достигать высоты 4,5 – 6 метров и хорошо растет на полном солнце и в полутени.

Осенние кустарники: смотрите фото

Абелия

Абелия – практическое и визуально привлекательное растение, собирающее исключительное внимание осенью благодаря своим особым листьям, что имеет желтое обрамление весной и превращается в ярко-оранжево-красное с первыми холодами.

Азалия

Цветы азалии, бесспорно, замечательные. Однако не уступает им и листья растения, что с приближением зимы с насыщенно-зеленого приобретает бронзовый оттенок, который сияет до возвращения новых побегов весной.

Как добавить цветов осеннему саду?

Не только деревья и кусты могут сделать пространство насыщенным и ярким осенью.

Многие цветов также способны превратить сад в настоящий всплеск осени, добавляя разнообразных оттенков. К тому же сажать их можно в начале нового сезона, чтобы насладиться красотой как можно дольше.