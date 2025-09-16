Приобретение вещей, которые были в употреблении, становится чрезвычайно популярным. Это позволяет найти уникальные вещи, добавить дому индивидуальности и даже сэкономить немалые средства.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и @ethancgaskill, среди скрытых жемчужин иногда попадаются и опасные покупки. Какие подержанные предметы лучше обходить, даже если они выглядят привлекательно, рассказываем далее.

Какие вещи не стоит покупать бывшими в употреблении?

Постельное белье и матрасы

Матрасы и постельное белье всегда должны быть новыми. Они могут содержать следы от предыдущего использования, потеряли форму или даже скрывать постельных клопов. Если есть потребность сэкономить, лучше следить за сезонными распродажами и покупать новые вещи со скидками.

Кровати и диваны

Винтажная мебель может выглядеть очаровательно, но часто она находится в плохом состоянии. Старые кровати и диваны могут быть неудобными, портить качество сна и даже представлять опасность, если это мебель для малышей.

Бытовая техника

Состояние подержанной техники оценить сложно, а гарантии часто отсутствуют. Поэтому лучше покупать технику новой. Это выгоднее и безопаснее.

Антипригарная посуда

Старые сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием могут содержать токсичные материалы. Царапины делают их еще более опасными. Лучше инвестировать в новую посуду, которая соответствует современным стандартам безопасности.

Лампы

Старинные лампы могут стать стильным акцентом, но их проводка часто является опасной. Если уж покупаете такую вещь, стоит обязательно проверить ее у электрика перед использованием.

Где подержанные вещи могут пригодиться?

Подержанные вещи не всегда представляют опасность. В большинстве они могут стать хорошим и полезным дополнением дома, особенно на приусадебном участке.

Так, обеденные гарнитуры, цветочные горшки и бетонные статуи, что уже были в употреблении, могут добавить шарма и индивидуальности саду, позволяя сэкономить средства.

Кроме того, старые деревянные и металлические элементы, приобретенные на блошиных рынках, также могут использоваться для создания оригинального декора во дворе.