Придбання речей, які були у вжитку, стає надзвичайно популярним. Це дозволяє знайти унікальні речі, додати дому індивідуальності та навіть зекономити чималі кошти.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living та @ethancgaskill, серед прихованих перлин іноді трапляються й небезпечні покупки. Які вживані предмети краще оминати, навіть якщо вони виглядають привабливо, розповідаємо далі.

Які речі не варто купувати вживаними?

Постільна білизна та матраци

Матраци та постільна білизна завжди повинні бути новими. Вони можуть містити сліди від попереднього використання, втратили форму або навіть приховувати постільних клопів. Якщо є потреба заощадити, краще слідкувати за сезонними розпродажами й купувати нові речі зі знижками.

Ліжка та дивани

Вінтажні меблі можуть виглядати чарівно, але часто вони перебувають у поганому стані. Старі ліжка та дивани можуть бути незручними, псувати якість сну та навіть становити небезпеку, якщо це меблі для малюків.

Побутова техніка

Стан уживаної техніки оцінити складно, а гарантії часто відсутні. Тому краще купувати техніку новою. Це вигідніше й безпечніше.

Що не варто купувати на вторинному ринку: дивіться відео

Антипригарний посуд

Старі сковорідки та каструлі з антипригарним покриттям можуть містити токсичні матеріали. Подряпини роблять їх ще більш небезпечними. Краще інвестувати в новий посуд, який відповідає сучасним стандартам безпеки.

Лампи

Старовинні лампи можуть стати стильним акцентом, але їхня проводка часто є небезпечною. Якщо вже купуєте таку річ, варто обов’язково перевірити її в електрика перед використанням.

Де вживані речі можуть знадобитися?

Вживані речі не завжди становлять небезпеку. У більшості вони можуть стати гарним та корисним доповненням вдома, особливо на присадибній ділянці.

Так, обідні гарнітури, квіткові горщики та бетонні статуї, що вже були у вжитку, можуть додати шарму та індивідуальності саду, дозволяючи заощадити кошти.

Крім того, старі дерев’яні та металеві елементи, придбані на блошиних ринках, також можуть використовуватися для створення оригінального декору на подвір’ї.