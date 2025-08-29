В конце лета главным украшением сада становятся георгины. Яркие и пышные цветки радуют глаз и становятся прекрасным дополнением осенних букетов.

Однако, нужно ли обрезать георгины, когда они начинают вянуть? Ответ на этот вопрос дали фермеры, которые выращивают эти цветы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Нужно ли обрезать георгины?

Если георгины не срезать для букетов, то цветы быстро начинают увядать. Вполне логичным является вопрос, обрезать ли бутоны, или оставлять их для естественного отмирания.

Эксперты утверждают, что георгины всегда следует обрезать. Это способствует большему цветению, укреплению стеблей и более длительному вегетационному периоду. Однако делать это надо уже тогда, когда начинают увядать задние лепестки. Это позволяет защитить георгины от затрат лишней энергии и стимулировать новое цветение.

Если оставлять отцветшие цветы на растении, то георгина получит сигнал, что она выполнила свою миссию, и не будет продолжать тратить энергию на создание новых цветов,

Когда и как обрезать георгины / Фото Unsplash

Обрезка георгин должна быть глубокой, ведь новые бутоны будут появляться из нижнего ряда листьев. Именно это будет побуждать растение к новому цветению.

Как продлить цветение георгин?

Чтобы осенью георгина как можно дольше радовала глаз пышными цветами, следует обеспечить регулярный полив и удобрения. Так, в жаркие дни георгины следует поливать 2 – 3 раза в неделю утром или вечером.

Также следует один – два раза в неделю обрабатывать георгины от вредителей. Что же касается удобрений, то подкармливать фосфором и калием цветы нужно раз в месяц.

