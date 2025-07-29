Ремонт – дело не из дешевых. И когда к расходам на материалы добавляется оплата услуг дизайнера интерьера, легко возникает желание сделать все своими силами.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на MyDomaine, кажется, что выбрать краску или плитку несложно. Но на практике все не так просто. Когда можно ограничиться собственными силами, а когда все же стоит привлекать помощь профессионалов, рассказываем далее.

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Почему не стоит недооценивать сложность ремонта

Ремонт – это сотни решений. От освещения до фурнитуры все должно работать как единая система. Именно поэтому дизайнеры советуют начинать с четко продуманного плана. Это экономит время, нервы и уберегает от дорогих ошибок.

Не стоит делать ремонт "по кускам", потому что каждое дизайнерское решение влияет на другие. В то же время некоторые элементы интерьера вполне можно выбрать самостоятельно – главное, знать границы собственной компетентности.

Когда стоит нанять профессионального дизайнера

Капитальные изменения: кухня, ванная, перепланировка. Такие виды ремонта часто включают электрику, сантехнику, разрешения и сложную логистику. Один неправильный шаг и придется переделывать все заново. Дизайнер здесь поможет не только с эстетикой, но и с техническими нюансами.

Выбор плитки, столешниц, фартуков. Эти решения визуально "держат" интерьер, и ошибки могут стоить дорого. Часто отдельные элементы нравятся, но вместе не сочетаются. Дизайнер поможет сохранить гармонию и избежать конфликта между материалами.

Изменения в функциональной планировке. Даже перестановка мебели или незначительные перепланировки влияют на удобство ежедневной жизни. Дизайнер посмотрит на пространство свежим взглядом и предложит эффективные решения.

Выбор краски и штор. Цвет, что прекрасно смотрится в магазине, дома может быть слишком темным или "холодным". То же самое со шторами – неправильная длина или ткань портят впечатление даже от дорогого ремонта.

Помощь во время ремонта может быть очень полезной / Фото Freepik

Что можно сделать самостоятельно

Текстиль и постельное белье. Декоративные подушки, покрывала, ковры – это вещи, которые легко изменить. Здесь можно смело полагаться на собственный вкус.

Стилизация столов, полок, открытых поверхностей. Оформить журнальный стол или книжную полку – идеальное пространство для экспериментов. Используйте то, что уже есть дома.

Декор в меньших помещениях. Гостевая ванная, прачечная или небольшая спальня – прекрасное поле для тестирования новых решений. Здесь риски минимальны, а результат – заметен.

Временные или бюджетные решения. Краска "на год", старый столик вместо нового – не стоит нанимать дизайнера, если это временно. В таких случаях лучше попробовать собственные силы.

Как совместить профессиональный подход с "сделай сам"

Даже если нет возможности нанять дизайнера на полный проект, можно воспользоваться консультацией.

Например, часовая встреча поможет составить план комнаты, определить приоритеты в покупках, совместить новые вещи со старыми.

Однако стоит подготовиться к такой консультации: собрать фото, идеи, вопросы. Это позволит избежать типичных ошибок и сэкономить время.

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