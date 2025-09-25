Обнаруживать ямы или туннели на газоне или грядках –неприятно. Однако прежде чем приступать к борьбе, важно выяснить, кто именно стал виновником, ведь методы противодействия разным животным отличаются.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, в этом процессе нужно собрать несколько подсказок: место повреждения, его вид, время года и даже время суток, когда оно появилось. Как выяснить кто все же является нарушителем, рассказываем далее.

Как определить, кто роет ямы во дворе?

Обратить внимание следует на такие пункты:

Зона повреждения. Одни животные предпочитают открытые газоны, другие – опушки или грядки.

Сезонность. Весной некоторые виды ищут место для вывода потомства, а осенью активнее в поисках пищи.

Время суток. Ночные нарушители оставляют следы до утра, дневные – действуют на глазах.

Форма и размер норы. Маленькие отверстия могут свидетельствовать о грызунах, большие – о кротах.

Следы и помет. Это дополнительные доказательства, которые помогают точно идентифицировать животное.

Какие животные чаще всего оставляют норы на участках?

Кроты – оставляют поднятые гребни почвы и характерные курганы.

Полевки – строят многочисленные туннели с несколькими входами, часто в густой растительности.

Грызуны (белки, крысы) – прячут орехи, роют норы возле зданий или склада дров.

Землеройки – похожи на полевку и оставляют подобные норы.

Жук-стригун – это вредитель, что роет себе глубокие норы, достаточно сложные и большие. Происходит это в основном ранней весной, в период спаривания.

Личинки жуков – они также могут перерывать землю, образуя впадины и ямы.

Что делать с нарушителями?

Как пишет The Spruce, обнаружив виновника, можно легко избавиться от неприятных последствий для участка. Для этого, в частности, рекомендуют:

Уборка. Уборка мусора, обрезка заросших кустарников, стрижка травы до высоты примерно 7 – 10 сантиметров и удаление кормушек для птиц и других пищевых ресурсов сделают двор менее привлекательным для грызунов и других животных.

Борьба с личинками. Решение проблем с личинками с помощью специальных химикатов поможет восстановить структуру почвы.

Использование средств отпугивания. Специальные средства и ловушки могут отпугивать незваных гостей.

Барьеры. Частично закопанные тканевые барьеры вокруг двора могут сдерживать полевок и других мелких вредителей.

Как не привлечь вредителей во двор?

Чтобы проблем с ямами и норами не было, важно предотвращать появление вредителей заблаговременно. К примеру, стоит избегать засоров во дворе и формирования источников пищи для различных животных.

В частности, для этого следует избегать ошибок, устанавливая контейнер для компоста, ведь его содержание может привлечь грызунов и других нежелательных гостей.