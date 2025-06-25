Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, в такие моменты кажется, что все напрасно. Но не стоит спешить сдаваться. Большинство проблем газона вполне решаемы – главное вовремя распознать причину. В чем она может заключаться, рассказываем далее.
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Вредители на газоне
Самые частые виновники порчи травяного покрова – насекомые и мелкие грызуны.
Первые повреждают корни, стебли и листья, оставляя бурые пятна, напоминающие участки без воды, которые не восстанавливаются даже после полива.
Вторые же оставляют неглубокие тоннели и узкие тропинки на газоне или характерные курганы из почвы.
Кроме того, вредителей можно узнать по следующим признакам:
- Коричневые пятна, что легко поднимаются вместе с травой.
- Сухие зоны, которые не улучшаются после полива.
- Изгрызенные или оборванные стебли.
- Мягкие участки почвы или видимые туннели.
- Курганы из почвы.
- Исчезнувшие растения.
В то же время, чтобы бороться с вредителями, поддерживайте здоровье газона – поливайте глубоко, но нечасто, избегайте чрезмерного удобрения.
В случае интенсивных повреждений используйте инсектициды широкого спектра, безопасные для травы.
От грызунов тем временем помогут яды или репелленты, в частности ультразвуковые или вибрационные устройства.
Газон могут портить как вредители, так и болезни / Фото Pexels
Болезни газона
Болезни на газоне вызываются преимущественно грибками. Их проявления – обесцвеченные участки, пух, изящество травы. Часто они появляются после дождей, при высокой влажности или неправильном поливе.
Симптомы грибковых болезней:
- Желтые или серые пятна, что со временем увеличиваются.
- Пух или нити красного/розового цвета в утренней росе.
- Травинки с пятнами или полосами.
- Участки, которые не поднимаются, как это бывает с повреждением личинками.
Чтобы справиться с болезнями газона, начните с почвы. Уплотненная почва – худший враг газона. Аэрация, удаление соломы и удобрения помогут траве дышать. Обращайте внимание на дренаж: не допускайте застоя воды.
Кроме того, косите траву только острым лезвием и не более трети, меняйте направление кошения и поливайте газон утром, обильно, но редко.
Также держите двор чистым от скошенной травы и мусора.
Кстати, для здоровой и зеленой травы в течение всего года важно вовремя удобрять газон.