Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, удобрения обеспечивают траву необходимыми питательными веществами, однако несоблюдение оптимального времени для их внесения может не только снизить эффективность, но и навредить растениям. Когда же лучше заниматься удобрением, рассказываем далее.

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Почему важно удобрять газон вовремя

Многие задумываются, как часто следует удобрять газон, но еще важнее – знать, когда именно это делать.

В разные периоды года трава переживает фазы активного роста, покоя или стресса. Питательные вещества должны попасть в почву именно тогда, когда трава готова их усвоить – это способствует развитию крепких корней, плотного зеленого покрытия, а также повышает устойчивость к засухе и болезням.

Поэтому, весна – идеальный период для старта: пересев, первое удобрение, регулярное скашивание. Все это закладывает основу для здорового газона на весь сезон.

Определение типа травы

Прежде чем разрабатывать график удобрения, необходимо знать, какой тип травы растет на вашем участке:

Травы холодного сезона растут активно весной и осенью.

Травы теплого сезона требуют больше удобрений летом.

Каждый тип трав имеет свои пиковые периоды роста и соответствующие периоды удобрения.

Удобрение трав холодного сезона

Как советуют эксперты, газоны с травами холодного сезона следует удобрять дважды в год – весной и осенью. Весеннее удобрение (март – апрель) пробуждает траву после зимы, а осеннее (конец лета – осень) укрепляет корневую систему перед зимним периодом. Удобрения должны содержать сбалансированное количество азота и других питательных веществ.

Удобрение улучшает состояние травы / Фото Pexels

Удобрение трав теплого сезона

Основной рост теплолюбивых трав происходит летом, поэтому большинство удобрений следует вносить именно в этот период. Начинают с поздней весны, когда трава зеленеет, а температура стабильно повышается.

Летом следует использовать азотные удобрения для стимуляции роста, а осенью – калийные, чтобы поддержать корни перед зимой.

Как погода влияет на удобрения

Погодные условия могут существенно изменить эффективность удобрений. Лучше всего удобрять в теплые, но не жаркие дни – температура должна быть в пределах 10 – 29°C, а почва слегка влажной.

Не стоит удобрять перед дождем – это приведет к смыванию веществ в канализацию. А вот легкий полив после внесения удобрений поможет им лучше усвоиться.

Также вносите удобрения утром или вечером – это позволяет избежать ожогов и потери питательных веществ из-за испарения.

Особенности новых газонов и ослабленных участков

Новый газон нуждается в стартовых удобрениях с повышенным содержанием фосфора – они стимулируют рост корней. Но важно не переборщить: молодая трава очень чувствительна к избытку питательных веществ.

Если же ваш газон страдает от засухи, болезней или активного движения – сначала устраните эти факторы, а потом приступайте к удобрению. В таких случаях лучше придерживаться мягкого режима ухода.

К слову, чтобы газон благодарил вас красотой и выносливостью, важно также избежать распространенных ошибок при укладке дерна.