Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, добрива забезпечують траву необхідними поживними речовинами, проте недотримання оптимального часу для їх внесення може не лише знизити ефективність, а й зашкодити рослинам. Коли ж краще займатися удобренням, розповідаємо далі.

Також цікаво Чому потрібно чистити садові інструменти: як це робити правильно

Чому важливо удобрювати газон вчасно

Багато хто замислюється, як часто слід удобрювати газон, але ще важливіше – знати, коли саме це робити.

У різні періоди року трава переживає фази активного росту, спокою або стресу. Поживні речовини мають потрапити у ґрунт саме тоді, коли трава готова їх засвоїти – це сприяє розвитку міцного коріння, щільного зеленого покриття, а також підвищує стійкість до посухи й хвороб.

Відтак, весна – ідеальний період для старту: пересівання, перше удобрення, регулярне скошування. Усе це закладає основу для здорового газону на весь сезон.

Визначення типу трави

Перш ніж розробляти графік удобрення, необхідно знати, який тип трави росте на вашій ділянці:

Трави холодного сезону ростуть активно навесні та восени.

Трави теплого сезону потребують більше добрив улітку.

Кожен тип трав має свої пікові періоди зростання та відповідні періоди удобрення.

Удобрення трав холодного сезону

Як радять експерти, газони з травами холодного сезону слід удобрювати двічі на рік – навесні та восени. Весняне добриво (березень – квітень) пробуджує траву після зими, а осіннє (кінець літа – осінь) зміцнює кореневу систему перед зимовим періодом. Добрива повинні містити збалансовану кількість азоту та інших поживних речовин.

Удобрення покращує стан трави / Фото Pexels

Удобрення трав теплого сезону

Основний ріст теплолюбних трав відбувається влітку, тож більшість добрив варто вносити саме в цей період. Починають з пізньої весни, коли трава зеленіє, а температура стабільно підвищується.

Влітку слід використовують азотні добрива для стимуляції росту, а восени – калійні, щоб підтримати коріння перед зимою.

Як погода впливає на удобрення

Погодні умови можуть суттєво змінити ефективність добрив. Найкраще удобрювати в теплі, але не спекотні дні – температура має бути в межах 10 – 29°C, а ґрунт злегка вологим.

Не варто удобрювати перед дощем – це призведе до змивання речовин у каналізацію. А от легкий полив після внесення добрив допоможе їм краще засвоїтися.

Також вносьте добрива вранці або ввечері – це дозволяє уникнути опіків і втрати поживних речовин через випаровування.

Особливості нових газонів і ослаблених ділянок

Новий газон потребує стартових добрив з підвищеним вмістом фосфору – вони стимулюють ріст коренів. Але важливо не переборщити: молода трава дуже чутлива до надлишку поживних речовин.

Якщо ж ваш газон страждає від посухи, хвороб чи активного руху – спершу усуньте ці фактори, а потім беріться до удобрення. У таких випадках краще дотримуватись м’якого режиму догляду.

До слова, щоб газон дякував вам красою та витривалістю, важливо також уникнути поширених помилок при укладанні дерну.