Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, використання брудного інвентарю може стати джерелом поширення небезпечних хвороб між рослинами. Чому ще очищення критично важливе і як правильно підтримувати інструменти в чистоті, розповідаємо далі.

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Чому важливо чистити інструменти

Уваги потребують секатори, сапи, лопати, електроінструменти (газонокосарки, тримери, ножиці для живоплоту), а також горщики, контейнери, садові рукавички та взуття.

Дезінфекція садового обладнання є ключовою умовою для запобігання поширенню хвороб. Навіть якщо інструмент виглядає чистим після промивання водою, на ньому можуть залишатися мікроскопічні патогени.

Якщо ви працюєте з ураженою рослиною, а потім тим же інструментом обрізаєте здорову – ви ризикуєте інфікувати її.

Ідеально – дезінфікувати приладдя між кожним зрізом, особливо при роботі з хворими рослинами. Мінімум – обробляти інструменти після кожної рослини. Також важливо чистити інструменти після використання на іншій ділянці або перед зберіганням на зиму.

Як правильно чистити садові інструменти

Видалення бруду та соку.

Струмінь води зі шланга – найпростіший спосіб очистити інструменти. Для сильних забруднень використовуйте теплу воду з милом і щітку з жорсткою щетиною. Для липких слідів – додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Дерев’яні ручки також можна протерти засобом для захисту деревини.

Миття горщиків та декоративних елементів.

Підготуйте теплу мильну воду у великій ванні. Замочіть і добре промийте усе, що потрібно, перед тим, як висушити на сонці.

Чистка електроінструментів.

Завжди від'єднуйте інструмент або виймайте акумулятор. Використовуйте вологу тканину або м’яку щітку для очищення та слідкуйте, щоб усе повністю висохло перед зберіганням.

Садовий одяг.

Рукавички, фартухи й взуття слід регулярно прати або промивати шлангом.

Садові інструменти та одяг важливо очищувати / Фото Freepik

Методи дезінфекції

Ізопропіловий спирт (70%).

Ефективний і простий у використанні. Можна протирати інструмент ватою або змочити повністю. Не потребує розведення чи тривалого замочування.

Побутові засоби для дезінфекції.

Спреї, серветки, рідини – підходять для поверхневої обробки. Залишайте інструмент вологим на 8 – 10 хвилин для повної дії.

Хлорний відбілювач.

Змішайте 9 частин води й 1 частину відбілювача. Замочуйте леза на 10 хвилин, потім добре промийте й висушіть.

До слова, крім ретельного догляду, садовий інвентар також потребує правильного використання, зокрема бажано уникати найнебезпечніших помилок під час використання бензопили.