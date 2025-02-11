Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, щоб працювати безпечно, важливо знати найпоширеніші помилки, які допускають користувачі бензопил, та уникати їх. Чого точно не варто робити, розповідаємо далі.

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Неправильне тримання бензопили

Однією з головних причин нещасних випадків є неправильне положення рук і тіла під час роботи. Якщо ви не контролюєте інструмент, ризик отримати травму через віддачу значно зростає. Щоб правильно тримати бензопилу:

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, та злегка зігніть коліна для стійкості.

Завжди використовуйте обидві руки: одна рука тримає передню ручку, а інша – задню.

Уникайте роботи на нестійкій поверхні або в незручному положенні, щоб запобігти втраті рівноваги.

Використання бензопили не за призначенням

Бензопила розроблена винятково для різання деревини, і спроба застосувати її для інших матеріалів (металу, бетону, дроту) – серйозна помилка.

Це становить небезпеку, адже інструмент може пошкодитися, що призведе до його несправності, а також виникає ризик пожежі через іскри при контакті з металом.

Як користуватись бензопилою: дивіться відео

Крім того, ланцюг бензопили може розірватися або вислизнути, що може призвести до серйозних травм.

Водночас навіть робота з деревиною має свої нюанси. Мокра деревина або наявність у ній цвяхів чи шурупів може спричинити застрягання або небезпечну віддачу. Перед роботою завжди оглядайте матеріал, який плануєте розрізати.

Ігнорування захисного спорядження

Пропускати засоби індивідуального захисту – це один із найгірших варіантів, особливо якщо вам здається, що робота буде "швидкою і простою". Аби бути у безпеці, потрібно мати: