Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, чтобы работать безопасно, важно знать самые распространенные ошибки, которые допускают пользователи бензопил, и избегать их. Чего точно не стоит делать, рассказываем далее.

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Неправильное держание бензопилы

Одной из главных причин несчастных случаев является неправильное положение рук и тела во время работы. Если вы не контролируете инструмент, риск получить травму из-за отдачи значительно возрастает. Чтобы правильно держать бензопилу:

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и слегка согните колени для устойчивости.

Всегда используйте обе руки: одна рука держит переднюю ручку, а другая – заднюю.

Избегайте работы на неустойчивой поверхности или в неудобном положении, чтобы предотвратить потерю равновесия.

Использование бензопилы не по назначению

Бензопила разработана исключительно для резки древесины, и попытка применить ее для других материалов (металла, бетона, проволоки) – серьезная ошибка.

Это представляет опасность, ведь инструмент может повредиться, что приведет к его неисправности, а также возникает риск пожара из-за искр при контакте с металлом.

Как пользоваться бензопилой: смотрите видео

Кроме того, цепь бензопилы может разорваться или выскользнуть, что может привести к серьезным травмам.

В то же время даже работа с древесиной имеет свои нюансы. Мокрая древесина или наличие в ней гвоздей или шурупов может вызвать застревание или опасную отдачу. Перед работой всегда осматривайте материал, который планируете разрезать.

Игнорирование защитного снаряжения

Пропускать средства индивидуальной защиты – это один из худших вариантов, особенно если вам кажется, что работа будет "быстрой и простой". Чтобы быть в безопасности, нужно иметь: