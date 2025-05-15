Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, достаточно продумать размещение растений, мебели и учесть несколько советов. Что нужно, чтобы визуально увеличить сад, рассказываем дальше.

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Многослойность вместо больших кустарников

Стремление создать уютное пространство часто начинается с желания отгородиться от соседей. Но высадка одного большого вечнозеленого кустарника может сделать двор тесным и закрытым.

Вместо этого стоит создать многослойные насаждения: более высокие растения – на заднем плане, более низкие – на переднем. Сочетайте различные текстуры: от грубых листьев до мелких листьев. Это придаст пространству глубины и визуального объема.

Используйте вертикальное пространство с умом

Когда места мало, расширяйтесь вверх. Столбики для вьющихся растений, многоуровневые кашпо, подвесные корзины – все это позволяет втиснуть больше зелени. Но важно не переборщить: оставьте часть вертикального пространства свободной, чтобы сад не казался перегруженным.

Растения должны быть пропорциональными пространству

Большое дерево посреди маленького двора – быстрый способ потерять ощущение пространства. Ищите карликовые сорта деревьев и кустарников. Они позволят вам разнообразить палитру форм, цветов и фактур, не нарушая масштаба.

Маленький сад также может быть уютным / Фото Freepik

Выбирайте растения с двойной функцией

Не стоит разделять декоративный и полезный сады. Например, лаванда, мята или розмарин имеют не только приятный вид, но и аромат, вкус и полезные свойства. Клубника украшает цветник, а потом дарит плоды. Даже виноградная лоза может выполнять функцию и декора, и тени, и обеспечивать урожай.

Мебель – в меру и в стиле

Уличная мебель не должна съедать все пространство. Выбирайте меньшие столики, диванчики вместо полноразмерных диванов, стулья с тонкими ножками. Обращайте внимание и на брусчатку: более мелкий формат смотрится гармоничнее на малых площадях.

Сад как продолжение дома

Лучший садовый дизайн – тот, что логично продолжает интерьер дома. Если ваш дом – современный и сдержанный, стоит выбрать элегантные насаждения и чистые формы. Если дом имеет сельский стиль – прекрасно будет выглядеть коттеджный сад. Используйте похожие материалы, формы и цвета, чтобы создать единство между внутренним и внешним пространством.

К слову, даже самый маленький сад может быть уютным и функциональным, если очистить его после зимы.