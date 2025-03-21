Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Beautiful, запущенность может быстро уничтожить привлекательность вашего двора и сада. Как этого избежать и очистить сад после зимы, рассказываем далее.
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Отремонтируйте или удалите поврежденные садовые постройки
Проверьте все элементы: заборы, решетки, обелиски. Если они в поврежденном состоянии, они могут портить общий вид. Отремонтируйте или замените их, чтобы немедленно улучшить эстетику вашего сада.
Боритесь с сорняками постепенно
Постоянная борьба с сорняками поможет сохранить порядок в вашем саду. Начните с наиболее критических зон, например, передней дорожки, и используйте мульчу для сохранения чистоты.
Установите ритм в дизайне
Организованный дизайн с ритмом и повторением цветов или растений придаст вашему саду гармонию и элегантность.
Обеспечьте окантовку клумб и дорожек
Глубокая окантовка поможет сохранить мульчу на месте и будет выглядеть завершенной.
Заполните пустоты мульчей или почвопокровными растениями
Не оставляйте голых мест в вашем саду, поскольку они могут выглядеть запущенно и способствовать эрозии.
Уборка в саду позволяет поддерживать его хорошее состояние / Фото Freepik
Поддерживайте контроль над виноградными лозами
Регулярная обрезка помогает виноградным лозам оставаться организованными и здоровыми.
Обрезайте многолетние растения весной
Сохраняйте многолетники в хорошем состоянии, обрезая их вовремя.
Очистите брусчатку и другие покрытия
Брусчатка должна оставаться чистой и обновленной, чтобы не выглядеть запущенно.
Удалите умирающие растения,
Вовремя заменяйте или удаляйте кусты и другие растения, умирающие, чтобы сохранить вид сада.
Удалите некоторые ветви
Удалите мертвые ветки, чтобы избежать угрозы безопасности и повысить общий вид участка.
Кстати, ранней весной также важно ранней весной также важно позаботиться и о газоне, убрав мусор, поливая его и избавляясь от сорняков.