Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, благодаря современным селекционным достижениям розы стали гораздо более выносливыми, поэтому создать розарий мечты стало проще, чем кажется. Где лучше сажать эти цветы, чтобы они точно чувствовали себя комфортно, рассказываем дальше.

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Выберите правильное место для посадки

Главное правило для выращивания здоровых роз – обеспечить им как можно больше солнечного света. Оптимально – не менее шести часов прямого освещения ежедневно.

В умеренном и прохладном климате розы хорошо чувствуют себя на полном солнце в течение всего дня. А вот в жарких регионах, лучше обеспечить им защиту от палящего полуденного солнца – например, высадить в месте, где они будут получать утренний и послеобеденный свет.

Стоит избегать посадки роз под деревьями – чрезмерная тень и падение ветвей могут повредить растениям.

Выбирайте подходящие сорта

Перед тем, как высаживать розы, выберите сорт в соответствии с функциональностью участка. Например:

Почвопокровные розы – идеальны для переднего плана клумб или бордюров.

Кустовые крупные розы – создают эффектный фон в композиции, особенно при групповой посадке.

Плетистые розы – прекрасно подходят для арок или стен.

Розы являются украшением сада / Фото Freepik

Обеспечьте качественный дренаж

Розы не переносят застоя воды, поэтому важно посадить их в почву с хорошим дренажем. Идеально подходит суглинистая или песчаная почва со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 6,5 – 7,0). Дополнительное внесение перегноя или компоста улучшит структуру почвы и повысит ее плодородие.

Не используйте участок, где ранее росли розы – это может ухудшить рост новых саженцев.

Высаживайте розы с учетом пространства

Чтобы розы не болели, нужно обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха. Высаживайте растения на расстоянии не менее 40 – 60 сантиметров друг от друга – в зависимости от сорта. Особенно важно не сажать их слишком плотно возле других культур, которые могут конкурировать за влагу и питательные вещества.

Выращивание в контейнерах

Розы можно выращивать не только в грунте, но и в горшках. Это особенно актуально для ограниченного пространства или балконов. Контейнеры объемом от 15 литров – оптимальный выбор для развития корневой системы.

Такой подход позволяет перемещать растения в зависимости от сезона и потребностей ландшафтного дизайна.

Контейнерное выращивание также позволяет лучше контролировать влажность, состав почвы и освещение.

К слову, розы – это не только символ красоты, но и приятное хобби для садовода, особенно, если избегать ошибок во время их выращивания.