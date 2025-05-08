Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, завдяки сучасним селекційним досягненням троянди стали набагато витривалішими, тож створити розарій мрії стало простіше, ніж здається. Де краще саджати ці квіти, аби вони точно почувалися комфортно, розповідаємо далі.

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Виберіть правильне місце для посадки

Головне правило для вирощування здорових троянд – забезпечити їм якомога більше сонячного світла. Оптимально – щонайменше шість годин прямого освітлення щодня.

У помірному та прохолодному кліматі троянди добре почуваються на повному сонці протягом усього дня. А от у спекотних регіонах, краще забезпечити їм захист від палючого полуденного сонця – наприклад, висадити в місці, де вони отримуватимуть ранкове й післяобіднє світло.

Варто уникати посадки троянд під деревами – надмірна тінь і падіння гілок можуть зашкодити рослинам.

Обирайте відповідні сорти

Перед тим, як висаджувати троянди, оберіть сорт відповідно до функціональності ділянки. Наприклад:

Ґрунтопокривні троянди – ідеальні для переднього плану клумб або бордюрів.

Кущові великі троянди – створюють ефектний фон у композиції, особливо при груповій посадці.

Плетисті троянди – чудово підходять для арок або стін.

Троянди є окрасою саду / Фото Freepik

Забезпечте якісний дренаж

Троянди не переносять застою води, тому важливо посадити їх у ґрунт із хорошим дренажем. Ідеально підходить суглинковий або піщаний ґрунт зі слабокислою або нейтральною реакцією (pH 6,5 – 7,0). Додаткове внесення перегною або компосту поліпшить структуру ґрунту та підвищить його родючість.

Не використовуйте ділянку, де раніше росли троянди – це може погіршити ріст нових саджанців.

Висаджуйте троянди з урахуванням простору

Щоб троянди не хворіли, потрібно забезпечити належну циркуляцію повітря. Висаджуйте рослини на відстані щонайменше 40 – 60 сантиметрів одна від одної – залежно від сорту. Особливо важливо не саджати їх надто щільно біля інших культур, які можуть конкурувати за вологу й поживні речовини.

Вирощування в контейнерах

Троянди можна вирощувати не лише в ґрунті, а й у горщиках. Це особливо актуально для обмеженого простору або балконів. Контейнери об’ємом від 15 літрів – оптимальний вибір для розвитку кореневої системи.

Такий підхід дозволяє переміщувати рослини залежно від сезону та потреб ландшафтного дизайну.

Контейнерне вирощування також дає змогу краще контролювати вологість, склад ґрунту й освітлення.

До слова, троянди – це не лише символ краси, а й приємне хобі для садівника, особливо, якщо уникати помилок під час їхнього вирощування.