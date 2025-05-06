Які полки найпоширеніші та що може вбити троянди – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Посадка в неправильному місці

Те, що троянди мають гарний вигляд, ще не означає, що вони здорові. Так, якщо посадити кущі в неправильному місці (занадто близько до будівель, парканів, дерев чи інших рослин), то можна обмежити сонячне світло та циркуляцію повітря. Якщо цього буде недостатньо, то кущ троянд може дуже швидко загинути.

Садити невідомий сорт

У світі існує чимало сортів троян. Кожен з них має свої особливості та умови росту. Перед тим, як садити у своєму квітнику новий сорт троянд, слід ретельно дослідити, яких умов догляду він потребує.

Полив зверху

Трояни у жодному разі не можна поливати зверху. Це сприяє появі грибкових захворювань. Садівники наголошують, що троянди завжди слід поливати біля основи, щоб вона доходила до коріння.



Які помилки шкодять трояндам / Фото Unsplash

Надмірне чи рідке поливання

Трояндам потрібен вологий ґрунт, однак вони не зможуть існувати, якщо він буде занадто сухий чи занадто вологий. Так, поливати троянди слід один чи два рази на тиждень, залежно від клімату.

Неправильна обрізка

Обрізка є важливим етапом у догляді за трояндами. Однак неправильне обрізання може зробити кущ слабким чи вразливим до хвороб.

Залишати листя та пелюстки гнити біля кущів

Опале листя та пелюстки троянд у жодному разі не можна залишати біля кущів. Особливо – якщо ґрунт вологий. Листя та пелюстки можуть переносити хвороби, а також сприяти появі плісняви, яка може знищити кущ.



Помилки у догляді за трояндами / Фото Unsplash

Знищення усіх комах

Не всі комахи шкідливі у саду. Якщо використовувати для троянд інсектициди широкого спектра дії, то можна позбутися і корисних тварин, таких як запилювачі. Найкраще троянди обробляти природними засобами, які не шкодитимуть усім комахам у саду.

Надмірне удобрення

Щоб квіти мали пишний цвіт, троянди потрібно удобрювати. Однак надмірна кількість добрива може нашкодити, пошкодити коріння чи навіть спалити рослину.

Не зрізати квітки, що відцвіли

Усі троянди, які вже відцвіли, слід обов'язково зрізати. Це забезпечить кращий ріст кущів та появу нових бутонів.