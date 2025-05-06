Какие полки самые распространенные и что может убить розы – сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Посадка в неправильном месте

То, что розы имеют хороший вид, еще не означает, что они здоровы. Так, если посадить кусты в неправильном месте (слишком близко к зданиям, заборов, деревьев или других растений), то можно ограничить солнечный свет и циркуляцию воздуха. Если этого будет недостаточно, то куст роз может очень быстро погибнуть.

Сажать неизвестный сорт

В мире существует немало сортов роз. Каждый из них имеет свои особенности и условия роста. Перед тем, как сажать в своем цветнике новый сорт роз, следует тщательно исследовать, каких условий ухода он требует.

Полив сверху

Трояны ни в коем случае нельзя поливать сверху. Это способствует появлению грибковых заболеваний. Садоводы отмечают, что розы всегда следует поливать у основания, чтобы она доходила до корней.



Какие ошибки вредят розам / Фото Unsplash

Чрезмерный или жидкий полив

Розам нужен влажный грунт, однако они не смогут существовать, если он будет слишком сухой или слишком влажный. Так, поливать розы следует один или два раза в неделю, зависимости от климата.

Неправильная обрезка

Обрезка является важным этапом в уходе за розами. Однако неправильная обрезка может сделать куст слабым или уязвимым к болезням.

Оставлять листья и лепестки гнить возле кустов

Опавшие листья и лепестки роз ни в коем случае нельзя оставлять возле кустов. Особенно – если почва влажная. Листья и лепестки могут переносить болезни, а также способствовать появлению плесени, которая может уничтожить куст.



Ошибки в уходе за розами / Фото Unsplash

Уничтожение всех насекомых

Не все насекомые вредны в саду. Если использовать для роз инсектициды широкого спектра действия, то можно избавиться и от полезных животных, таких как опылители. Лучше розы обрабатывать природными средствами, которые не будут вредить всем насекомым в саду.

Чрезмерное удобрение

Чтобы цветы имели пышный цвет, розы нужно удобрять. Однако чрезмерное количество удобрения может навредить, повредить корни или даже сжечь растение.

Не срезать цветки, что отцвели

Все розы, которые уже отцвели, следует обязательно срезать. Это обеспечит лучший рост кустов и появление новых бутонов.