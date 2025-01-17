Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, есть вещи, которые категорически не стоит хранить в гараже, чтобы избежать повреждений, уменьшить беспорядок и обеспечить безопасность. Что входит в этот перечень, рассказываем далее.

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Важные документы

Жара и влажность в гараже могут привести к порче бумажных изделий. Важные документы могут стать хрупкими, покрыться плесенью или привлечь вредителей. Чтобы этого избежать, лучше хранить их в огнеупорном сейфе в помещении.

Электроника

Гаражи могут превратиться в сауны летом и морозильные камеры зимой, что является губительным для электроники. Изменения температуры и влажности могут быстро повредить устройства. Лучше хранить электронику в комнатах со стабильными условиями.

Одежда и ткани

Ткани, такие как шелк или шерсть, в гараже легко могут быть повреждены молью, плесенью или плесенью из-за высокого уровня влажности. Желательно хранить одежду и другие тканевые изделия в шкафах или специальных контейнерах в помещении.

Картины и другие произведения искусства

Если предмет имеет сентиментальную или материальную ценность, не держите его в гараже. Картины и другие изделия могут повредиться из-за влаги, перепады температур или нашествие вредителей.

Еда и напитки

Эксперты предупреждают, что гараж не является местом для хранения продуктов или напитков, в частности вина. Влажность и жара могут способствовать порче пищи, а грызуны и насекомые легко найдут доступ к вашим запасам. Вино же также требует стабильной среды для надлежащего хранения.

Пропановые баллоны и химикаты

Хранение пропановых баллонов или химикатов в гараже может быть опасным. В жаркую погоду существует риск утечки газа, что может привести к взрыву. Баки следует держать в хорошо проветриваемых открытых местах.

Деревянная мебель

Дерево чувствительно к влажности и температурным колебаниям. Из-за этого деревянная мебель может искривиться, потрескаться или стать домом для насекомых. Лучше найти место для таких вещей в более надежном помещении.