Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, использование грязного инвентаря может стать источником распространения опасных болезней между растениями. Почему еще очистка критически важна и как правильно поддерживать инструменты в чистоте, рассказываем далее.
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Почему важно чистить инструменты
Во внимании нуждаются секаторы, сапы, лопаты, электроинструменты (газонокосилки, триммеры, ножницы для живой изгороди), а также горшки, контейнеры, садовые перчатки и обувь.
Дезинфекция садового оборудования является ключевым условием для предотвращения распространения болезней. Даже если инструмент выглядит чистым после промывки водой, на нем могут оставаться микроскопические патогены.
Если вы работаете с пораженным растением, а потом тем же инструментом обрезаете здоровую – вы рискуете инфицировать ее.
Идеально – дезинфицировать принадлежности между каждым срезом, особенно при работе с больными растениями. Минимум – обрабатывать инструменты после каждого растения. Также важно чистить инструменты после использования на другом участке или перед хранением на зиму.
Как правильно чистить садовые инструменты
Удаление грязи и сока.
Струя воды из шланга – самый простой способ очистить инструменты. Для сильных загрязнений используйте теплую воду с мылом и щетку с жесткой щетиной. Для липких следов – добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Деревянные ручки также можно протереть средством для защиты древесины.
Мытье горшков и декоративных элементов.
Подготовьте теплую мыльную воду в большой ванне. Замочите и хорошо промойте все, что нужно, перед тем, как высушить на солнце.
Чистка электроинструментов.
Всегда отсоединяйте инструмент или вынимайте аккумулятор. Используйте влажную ткань или мягкую щетку для очистки и следите, чтобы все полностью высохло перед хранением.
Садовая одежда.
Перчатки, фартуки и обувь следует регулярно стирать или промывать шлангом.
Садовые инструменты и одежду важно очищать / Фото Freepik
Методы дезинфекции
Изопропиловый спирт (70%).
Эффективный и простой в использовании. Можно протирать инструмент ватой или смочить полностью. Не требует разведения или длительного замачивания.
Бытовые средства для дезинфекции.
Спреи, салфетки, жидкости – подходят для поверхностной обработки. Оставляйте инструмент влажным на 8 – 10 минут для полного действия.
Хлорный отбеливатель.
Смешайте 9 частей воды и 1 часть отбеливателя. Замачивайте лезвия на 10 минут, затем хорошо промойте и высушите.
К слову, кроме тщательного ухода, садовый инвентарь также требует правильного использования, в частности желательно избегать самых опасных ошибок при использовании бензопилы.