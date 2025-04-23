Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, їхнє витягування вручну втомлює, а хімікати не завжди безпечні. Тож багато хто шукає альтернативу – наприклад, звичайну харчову соду. Але чи справді вона допомагає, розповідаємо далі.

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Чи вбиває харчова сода бур’яни

Коротка відповідь – так, але з важливими нюансами. За словами садівників, харчова сода дійсно може знищити бур’яни, зокрема широколисті, які пробиваються крізь тріщини у бетоні чи камені. Висококонцентрована сода буквально випалює поверхню рослини, витягуючи з неї вологу. У результаті листя бур’янів підрум’янюється і зупиняє ріст.

Проте ефект тимчасовий. Харчова сода не проникає в ґрунт і не вражає коріння, тож бур’ян, швидше за все, знову проросте. Вона працює тільки на поверхневому рівні – і лише на невеликих, незміцнілих рослинах.

Як працює сода: дивіться відео

У чому ризик

Харчова сода не розрізняє "хороших" і "поганих" рослин. Якщо вона потрапить на здорову зелень, результат може бути таким самим – опіки, в’янення і навіть загибель. Тому застосовувати її слід вкрай обережно, уникаючи ділянок з культурними насадженнями.

Екологічна альтернатива – садовий оцет

Якщо вам потрібен більш ефективний і природний спосіб боротьби з бур’янами, експерти радять звернути увагу на садівничий оцет. Це не той оцет, що стоїть у вас на кухні. Садовий містить щонайменше 20% оцтової кислоти та спеціально призначений для знищення бур’янів.

Такий засіб продається у спеціалізованих магазинах і застосовувати його потрібно з дотриманням заходів безпеки – у рукавичках, захисних окулярах і лише в спеціальному розпилювачі, призначеному для боротьби з бур’янами.

До речі, багато поширених бур'янів важко викорінити, тож варто шукати різні способи боротьби з ними.