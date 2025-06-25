Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, у такі моменти здається, що все марно. Але не варто поспішати здаватися. Більшість проблем газону цілком вирішувані – головне вчасно розпізнати причину. У чому вона може полягати, розповідаємо далі.
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Шкідники на газоні
Найчастіші винуватці псування трав’яного покриву – комахи та дрібні гризуни.
Перші пошкоджують коріння, стебла та листя, залишаючи бурі плями, що нагадують ділянки без води, які не відновлюються навіть після поливу.
Другі ж залишають неглибокі тунелі та вузькі стежки на газоні або характерні кургани з ґрунту.
Крім того, шкідників можна впізнати за наступними ознаками:
- Коричневі плями, що легко підіймаються разом із травою.
- Сухі зони, які не покращуються після поливу.
- Згризені або обірвані стебла.
- М’які ділянки ґрунту або видимі тунелі.
- Кургани з ґрунту.
- Зниклі рослини.
Водночас, щоб боротися зі шкідниками, підтримуйте здоров’я газону – поливайте глибоко, але нечасто, уникайте надмірного добрива.
У разі інтенсивних пошкоджень використовуйте інсектициди широкого спектра, безпечні для трави.
Від гризунів тим часом допоможуть отрути або репеленти, зокрема ультразвукові або вібраційні пристрої.
Газон можуть псувати як шкідники, так і хвороби / Фото Pexels
Хвороби газону
Хвороби на газоні викликаються переважно грибками. Їхні прояви – знебарвлені ділянки, пух, витонченість трави. Часто вони з’являються після дощів, при високій вологості або неправильному поливі.
Симптоми грибкових хвороб:
- Жовті або сірі плями, що з часом збільшуються.
- Пух або нитки червоного/рожевого кольору в ранковій росі.
- Травинки з плямами чи смугами.
- Ділянки, які не підіймаються, як це буває з пошкодженням личинками.
Щоб впоратися з хворобами газону, почніть із ґрунту. Ущільнений ґрунт – найгірший ворог газону. Аерація, видалення соломи та добрива допоможуть траві дихати. Звертайте увагу на дренаж: не допускайте застою води.
Крім того, косіть траву тільки гострим лезом і не понад третину, міняйте напрямок косіння та поливайте газон вранці, рясно, але рідко.
Також тримайте подвір’я чистим від скошеної трави й сміття.
До речі, для здорової та зеленої трави протягом усього року важливо вчасно удобрювати газон.