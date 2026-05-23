Модные цвета кухонной посуды из 70-х, которые заслуживают возвращения

Несколько десятилетий назад кухни выглядели значительно ярче и интереснее – и дело было не только в обоях или цвете стен. В моде была цветная посуда: от авокадово-зеленого до жженого оранжевого и золотисто-горчичного.

Сегодня цветная посуда возвращается в моду, особенно "земляные" оттенки. Об этом пишет House Digest.

Какие цвета из 70-х снова возвращаются на кухню?

К земляным относятся оттенки, которые встречаются в природе: оттенки зелени, моря, почвы и дерева. Обычно это мягкие коричневые, зеленые и синие цвета без чрезмерной яркости.

В 70-х такие оттенки часто использовали для кастрюль, сковородок и даже духовок или холодильников. Их сочетали с жженым оранжевым или золотистым – и это создавало тот самый узнаваемый стиль 1970-х.

Если вам нравятся кухни с ретро-настроением, эти цвета могут стать отличным вдохновением. Речь идет не о том, чтобы полностью копировать кухню бабушки, а скорее о современном переосмыслении тех сочетаний.

Сегодня особенно актуальны глубокие приглушенные зеленые – авокадовый, шалфейный или оливковый. Также популярны теплые серо-коричневые оттенки, которые добавляют интерьеру ретро-атмосферы.

Такие цвета делают пространство теплым и уютным, но в то же время остаются спокойными и нейтральными.

Авокадовая посуда приобретает спрос / Фото Etsy

Как вернуть атмосферу 70-х в современную кухню?

Начать можно с небольших деталей – например, добавить винтажную посуду в земляных оттенках. Для этого подойдут эмалированные кастрюли или чугунные сковородки в авокадово-зеленом цвете, а также ретро-посуда в глубоких коричневых тонах, похожих на дерево.

Ретро-атмосферу также помогут создать яркие акценты: оранжевые или золотистые чайники, тостеры или другая мелкая техника.

Для более заметных изменений можно обновить сам интерьер: покрасить кухонные шкафы в оливковый или шалфейный цвет, сделать серо-голубой фартук или добавить теплые коричневые стены.

Земляные оттенки хорошо работают не только на кухне – их можно использовать в текстиле и мебели: коврах, шторах, диванах и декоре.

Какой еще элемент интерьера 70-х приобретает популярность сейчас?

"Окна-передачи", популярные в 70 – 80-х годах, возвращаются в кухонные интерьеры. Ранее их считали устаревшими из-за моды на открытые планировки, но теперь дизайнеры снова обратили внимание на этот элемент.

Причина – желание совместить открытое пространство с уютом и приватностью. Такие окошки помогают разделить комнаты, но одновременно сохраняют связь между ними и пропускают свет.

Современные варианты имеют значительно более стильный вид со стеклом, матовыми или рифлеными вставками и продуманным дизайном, который сразу закладывают в проект дома.