Черные столешницы в некоторых интерьерах могут иметь устаревший вид. Дизайнеры все чаще отходят от темных поверхностей, выбирая более современные и универсальные альтернативы.

Что выбрать вместо черных столешниц?

Цветной камень

Кухня с нейтральными стенами, шкафами, плиткой с бело-зеленым узором и зелеными столешницами / Фото Studio Hollond

Если вам нравится драматический эффект, который создают черные столешницы, обратите внимание на более яркие решения. Один из главных трендов – цветной камень. Такие столешницы добавляют мягкости и уюта. Их легко декорировать: вазы, миски, деревянные доски, свечи – все это будет невероятно смотреться на цветном камне.

Светлый фарфоровый камень

Светлый фарфор всегда в моде / Фото Caesarstone

На другом конце цветовой палитры – светлые столешницы, которые всегда в тренде. Для долговечности дизайнеры советуют фарфор.

Фарфор и искусственный камень – отличный выбор. Они прочные, просты в уходе и доступны во множестве стилей.

Если хотите чего-то эффектного, но не слишком темного, попробуйте фарфор с выразительным узором под мрамор.

Каррарский мрамор

Если вы стремитесь к роскоши, мрамор – всегда правильный выбор / Фото deVOL Kitchens

Мрамор Каррара – классика, которая прошла испытание временем. Он элегантный, изящный и добавляет света даже в темные интерьеры.

Этот материал универсален: он хорошо смотрится как в нейтральной палитре, так и в контрасте с темными шкафами.

Медь

Если ищете нестандартное, но стильное решение – обратите внимание на медные столешницы / Фото deVOL

Медь – не только эстетична, но и практична. Она антисептическая, хорошо подходит для зон вокруг мойки и плиты.

Со временем медь покрывается естественной патиной, которая придает ей глубины и шарма. Недостатки становятся менее заметными, а поверхность приобретает вид "живого искусства".

Коричневые оттенки

Замените черный цвет на коричневый для более мягкого эффекта / Фото Benjamin Moore

Иногда темная столешница – это лучший вариант для создания контраста. Но черный – не единственный вариант. Коричневый дает тот же эффект глубины, но выглядит мягче и более актуально.

Коричневый хорошо работает в ретро-кухнях, современных интерьерах и классических вариантах.

Вышли ли черные столешницы из моды полностью?

Черные столешницы – полная противоположность мягким теплым оттенкам, и действительно, они потеряли массовую популярность, которую имели в начале 2000-х. Но это вовсе не означает, что их стоит полностью избегать. На самом деле, дизайнеры считают, что черные столешницы до сих пор имеют большую эстетическую ценность, если правильно их оформить.

Так, эксперты советуют использовать для черных столешниц такие материалы, как гранит, кварцит, мрамор, синтерированный камень. Кроме того, они рекомендуют:

сочетать черные столешницы со светлой мебелью, например шкафами;

добавлять теплые металлы, такие как латунь, медь, бронза – в ручках, смесителях, светильниках;

комбинировать черную столешницу с деревом, камнем, оксидированным металлом;

выбирать матовую или кожано-обработанную поверхность;

избегать глянца, если не хотите лишних бликов и "холода";

сочетать черный с глубоким зеленым, синим, бордовым для создания современной, уютной атмосферы. Зато белые, кремовые, теплые серые оттенки вокруг черной столешницы сделают пространство более светлым и открытым.

Какие главные антитренды на кухне в 2025 году?

