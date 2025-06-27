В общем, эксперты выделяют несколько антитрендов современной кухни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @turchyn_rembud.

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Антитренды на кухне

Многие элементы современной кухни уже потеряли свою актуальность. Так, дизайнеры уже не советуют ставить накладные мойки. Это не только не эстетично, но и очень непрактично. Дело в том, что в стык между мойкой и столешницей постоянно забивается грязь, влага, грибок, вычистить которые почти невозможно. Зато специалисты советуют ставить врезную или интегрированную мойку.

Также следует отказаться от идеи ставить стаканы или различные безделушки над варочной поверхностью. Они будут постоянно пачкаться и накапливать капли жира, которые будут брызгать во время приготовления пищи, а потому лучше их спрятать в шкафу или специальной выездной системе.

Главным антитрендом является угловые мойки. Они чрезвычайно некомфортные в использовании, ведь, чтобы помыть посуду в ней, придется чуть ли не лечь на столешницу.

Плохим решением является расположение духового шкафа или плиты у окна – вблизи штор. Это не только опасно, но и непрактично – шторы быстро пачкаться и придется стирать их чаще.

Напоследок дизайнеры советуют отказаться от темных фасадов на кухне. Хотя это и имеет эффектный вид, но на практике – совсем неудобно.

К слову, ранее 24 Канал рассказал, как спланировать кухню. Так, чтобы пространство было максимально комфортным, следует правильно расставить мебель и бытовую технику.