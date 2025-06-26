Как правильно спланировать кухню – сообщает 24 Канал со ссылкой на RegioDom.

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Как спланировать кухню

При обустройстве кухни основным вопросом является расположение мебели и бытовой техники. Холодильник, плита, духовка, посудомойка и различная мелкая техника должны стоять так, чтобы ими было удобно пользоваться.

Эксперты советуют придерживаться правила рабочего треугольника, ведь это сделает кухню действительно функциональной и комфортной. Это совершенно не зависит от размера комнаты, ведь даже самая большая кухня может оказаться неудобной, если ее неправильно обустроить.

Чтобы правильно обустроить кухню, следует четко осознать – все процессы мы выполняем в определенном порядке. Сначала мы приносим домой покупки, часть из которых раскладываем в холодильнике, а другую часть – в шкафах. Поэтому, первая зона – хранения.

Затем мы вынимаем продукты из холодильника или шкафа, моем их или чистим. Поэтому вторая зона – мытья. В третьей зоне происходит непосредственно приготовление пищи. Из этой зоны мы возвращаемся в зону мытья.

Так, между холодильником и мойкой должна быть небольшая столешница, где можно разместить продукты. Возле мойки следует расположить посудомойку, ведь это удобно и с точки зрения размещения сантехники, и с точки зрения работы на кухне.

Между мойкой и плитой должна быть столешница для приготовления пищи. Даже небольшое пространство уже будет гарантировать комфортное пользование кухней.

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