Однако, доводчики имеют и другие практические цели. Зачем их ставят и какое их назначение – сообщает 24 Канал.

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Для чего ставят доводчики

Доводчики на кухонных гарнитурах ставят не просто для красоты, а по ряду практических причин. Во-первых, речь идет о комфорте и функциональности, ведь доводчики гарантируют тихое и плавное закрывание дверцы шкафа. Поэтому, на кухне не создается лишний шум, а шкафами приятно пользоваться даже ночью или утром, когда родные еще спят.

Во-вторых, доводчики на кухонных шкафах служат для защиты. Во время закрывания дверцы могут не только громко хлопнуть, но и от сильного удара – могут повредиться. Кроме того, без доводчиков петли на дверце быстрее изнашиваются.

В-третьих, если в доме есть дети, то доводчики также является и безопасным фактором. Так, малыш может открыть дверцу и не ожидает, что они могут закрыться. Без доводчиков шкаф будет закрываться очень быстро, а потому существует риск травмироваться. С доводчиками дверцы закрываются медленнее, а потому шкаф становится безопаснее.

К слову, раньше доводчики ставили только в кухонных гарнитурах премиум-сегмента. Однако сейчас это стало нормой и для бюджетной кухонной мебели.

Ранее 24 Канал рассказал, что никогда не следует хранить в кухонных шкафах. Речь идет не только о бытовых вещах, но и некоторые продукты.