Однак, доводчики мають й інші практичні цілі. Навіщо їх ставлять та яке їхнє призначення – повідомляє 24 Канал.

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Для чого ставлять доводчики

Доводчики на кухонних гарнітурах ставлять не просто для краси, а з низки практичних причин. По-перше, мовиться про комфорт і функціональність, адже доводчики гарантують тихе та плавне закривання дверцят шафи. Відтак, на кухні не створюється зайвий шум, а шафами приємно користуватися навіть вночі чи зранку, коли рідні ще сплять.

По-друге, доводчики на кухонних шафах служать для захисту. Під час закривання дверцята можуть не лише гучно гримнути, а й від сильного удару – можуть пошкодитися. Крім того, без доводчиків петлі на дверцятах швидше зношуються.

По-третє, якщо у домі є діти, то доводчики також є і безпековим фактором. Так, малеча може відкрити дверцята і не очікує, що вони можуть закритися. Без доводчиків шафа буде закриватися дуже швидко, а тому існує ризик травмуватися. З доводчиками дверцята закриваються повільніше, а тому шафа стає безпечнішою.

До слова, раніше доводчики ставили лише у кухонних гарнітурах преміумсегмента. Однак зараз це стало нормою і для бюджетних кухонних меблів.

Раніше 24 Канал розповів, що ніколи не слід зберігати у кухонних шафах. Мовиться не лише про побутові речі, а й деякі продукти.