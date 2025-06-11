Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, неправильне зберігання не лише створює безлад, а й може пошкодити речі або зменшити їхню тривалість служби. Про шість предметів, яких краще уникати у своїх кухонних шафах, розповідаємо далі.

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Кулінарні книги

Здавалося б, логічно тримати кулінарні книги саме на кухні, але волога й пара, які утворюються під час готування та миття посуду, можуть пошкодити сторінки. Краще зберігати такі книги в сухому місці, наприклад, у їдальні або у спеціальному органайзері, що розташований не біля джерел тепла.

Паперовий посуд

Паперові тарілки, серветки й одноразові стаканчики легко зіпсуються у вологому середовищі. Якщо зберігати їх у кухонній шафці, де може накопичуватися конденсат, ви ризикуєте знайти деформовані або навіть плісняві вироби. Найкраще місце – суха комора або верхня полиця, подалі від вологи.

Паперові рушники

Ще один приклад здавалося б безпечного предмета, якого краще уникати в нижніх шафах – паперові рушники. Будь-яке протікання може миттєво зіпсувати ці вироби. Рекомендується зберігати їх якомога далі від раковини, наприклад, у коморі або на відкритій полиці.

Кухонні шафи мають свої обмеження щодо зберігання / Фото Freepik

Спеції

Спеції неодмінно мають бути на кухні, але не будь-де. Якщо тримати їх біля плити або місця, де часто виникає пара, вони втрачають свій аромат і псуються швидше. Ідеальне місце – прохолодна суха шухляда, шафка або настільна полиця.

Засоби для чищення

Зберігання хімікатів поруч із продуктами чи посудом – небезпечне. Крім ризику забруднення, це ще й потенційна загроза для дітей або домашніх тварин. Агресивні засоби краще тримати в окремій, недоступній для дітей шафці з гарною вентиляцією.

Олія у великих об'ємах

Великі каністри з оливковою або іншою рослинною олією – економний вибір, але неправильне зберігання може звести користь нанівець. Тепло й світло прискорюють прогоркання. Невелику кількість можна залишити під рукою, а основний запас варто тримати в прохолодній темній коморі чи підвалі.

До слова, на кухні важливе не тільки правильне зберігання, а й прибирання, тож варто знати, як відмити кухню від жиру ефективно та без зіпсованих поверхонь.