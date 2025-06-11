Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, неправильное хранение не только создает беспорядок, но и может повредить вещи или уменьшить их продолжительность службы. О шести предметах, которых лучше избегать в своих кухонных шкафах, рассказываем далее.

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Кулинарные книги

Казалось бы, логично держать кулинарные книги именно на кухне, но влага и пар, которые образуются во время готовки и мытья посуды, могут повредить страницы. Лучше хранить такие книги в сухом месте, например, в столовой или в специальном органайзере, который расположен не у источников тепла.

Бумажная посуда

Бумажные тарелки, салфетки и одноразовые стаканчики легко испортятся во влажной среде. Если хранить их в кухонном шкафчике, где может скапливаться конденсат, вы рискуете найти деформированные или даже плесневелые изделия. Лучшее место – сухая кладовка или верхняя полка, подальше от влаги.

Бумажные полотенца

Еще один пример казалось бы безопасного предмета, которого лучше избегать в нижних шкафах – бумажные полотенца. Любое протекание может мгновенно испортить эти изделия. Рекомендуется хранить их как можно дальше от раковины, например, в кладовке или на открытой полке.

Кухонные шкафы имеют свои ограничения по хранению / Фото Freepik

Специи

Специи непременно должны быть на кухне, но не где угодно. Если держать их у плиты или места, где часто возникает пар, они теряют свой аромат и портятся быстрее. Идеальное место – прохладный сухой ящик, шкафчик или настольная полка.

Средства для чистки

Хранение химикатов рядом с продуктами или посудой – опасное. Кроме риска загрязнения, это еще и потенциальная угроза для детей или домашних животных. Агрессивные средства лучше держать в отдельном, недоступном для детей шкафчике с хорошей вентиляцией.

Масло в больших объемах

Большие канистры с оливковым или другим растительным маслом – экономный выбор, но неправильное хранение может свести пользу на нет. Тепло и свет ускоряют прогоркание. Небольшое количество можно оставить под рукой, а основной запас стоит держать в прохладной темной кладовке или подвале.

К слову, на кухне важно не только правильное хранение, но и уборка, поэтому стоит знать, как отмыть кухню от жира эффективно и без испорченных поверхностей.