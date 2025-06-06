Особенно неприятно, когда в доме открытая планировка, и странные запахи из кухни заполняют пространство. Почему они возникают – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Старый мусор

Если на кухне появился странный неприятный запах, то причина может быть в старом мусоре. Возможно, если вынести его и почистить бак, то и странные ароматы исчезнут.

Грязная мойка

Еще одна из самых распространенных причин неприятного запаха на кухне – грязная мойка. Даже если в ней нет посуды, она все равно может быть источником странных ароматов. Поэтому стоит не забывать хотя бы раз в неделю чистить мойку на кухне, чтобы избавиться от грязи, остатков пищи и всех бактерий.

Мусоросборник нуждается в чистке

Мало кто знает, но мусоросборники следует чистить ежедневно. Так, следует отключить его от электропитания, а после – тщательно почистить пищевой содой и губкой. Также пищевую соду следует залить в сливное отверстие, а через 15 – 20 минут добавить уксус и промыть холодной водой.



Почему на кухне есть вонь / Фото Freepik

Сухой сифон

Если вы вернулись из отпуска, а на кухне появился неприятный запах, то, возможно, причина в сухом сифоне. Чтобы решить проблему, достаточно просто включить воду и промыть канализацию в течение одной – двух минут.

В сифоне осталось масло

Если смывать в мойку масло, то оно может накапливаться на стенках сифона. Чтобы избавиться от странного запаха, стоит вылить в раковину кипяток. Возможно, это придется повторить несколько раз, пока горячая вода не расцепит частицы жира и масла.

Бактерии в трубах

Бактерии также могут быть источником запахов. Если в канализации накопились микроорганизмы, то кипяток поможет решить эту проблему.



Регулярная уборка устраняет неприятные запахи / Фото Freepik

Протекание труб

Причиной неприятных запахов может быть протекание труб. Вероятно, где-то нужно провести ремонтные работы и устранить протечки, чтобы кухню снова окутывал приятный аромат.

Грязь под бытовой техникой

Регулярная уборка – главный залог устранения неприятных запахов на кухне. Многие считают, что убирать пыль под бытовой техникой необязательно, но туда могут попадать частички пищи. Со временем они могут начать гнить, а потому на кузнице появляется неприятный аромат.