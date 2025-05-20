У каждого из вариантов есть собственные преимущества и недостатки. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Что выбрать на кухню: плитку или деревянный пол

Если откровенно, то на кухне плитка имеет больше преимуществ, в частности она:

влагостойкая – не боится пролитой воды, моющих средств и жира;

устойчива к царапинам и падению предметов;

не впитывает запахи или пятна;

ее легко мыть.

Единственный весомый недостаток в том, что она холодная, поэтому желательно ставить подогрев пола. А еще она скользкая и точно не убережет тарелку или чашку, которая на нее упадет.



Плитка на кухне – самое практичное решение / Pexels

Зато деревянный пол – теплее и уютнее. В то же время он может деформироваться от влаги, уязвим к царапинам и вмятинам, дороже в установке и требует значительно большего ухода. Поэтому больше подходит для спальни, гостиной или коридора.

Поэтому, если это кухня, на которой активно готовят, у вас большая семья, а особенно есть дети или животные, то лучшим вариантом будет именно плитка. А нюансы безопасности, как вот скользкость, можно "ликвидировать" ковром.

Дерево подойдет тем, кто проводит на кухне мало времени, или готов тщательно ухаживать за полом.

Совет. Как альтернативу, можно рассмотреть инженерную деревянную доску с хорошим защитным покрытием или застелить пол винилом или ламинатом класса 33+ с имитацией дерева.