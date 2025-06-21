Тож обираючи матеріал і тип обробки, варто зважати не тільки на естетику, а й на практичність. Найпопулярніші варіанти стелі для кухні та їхні переваги й недоліки, розповідає 24 Канал.

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Натяжна стеля

Один із найпопулярніших варіантів для кухні сьогодні. Це і не дивно, адже плюси такої стелі важко ігнорувати. Вона:

Вологостійка – не боїться пари та конденсату.

Легка в догляді – достатньо протерти м’якою ганчіркою.

Маскує нерівності основної стелі, комунікації, проводку.

Великий вибір кольорів і фактур (глянцева, матова, сатинова поверхня).

Водночас, на жаль, така стеля може пошкодитися гострим предметом, вимагає професійного монтажу, а у разі протікання згори потребує зливу води фахівцем.

Гіпсокартонна стеля

Такий матеріал підходить для створення багаторівневих стель з підсвіткою і дозволяє вбудувати освітлення, витяжку або створити декоративну форму.

Крім того, це екологічна поверхня, що довго служитиме при належному захисті від вологи.

Зокрема, вона потребує ретельної паро- та вологоізоляції та не підходить для приміщень із високою вологістю без спеціального просочення.

Сьогодні на ринку можна знайти різні рішення для кухні / Фото Freepik

Пластикова панельна стеля

Бюджетне рішення, яке досі має попит у ремонтних роботах завдяки стійкості до вологи, пари та забруднень. Також така стеля легко миється та швидко монтується.

Однак її зовнішній вигляд поступається іншим варіантам, може пожовтіти з часом та сприймається менш сучасно.

Як визначитися остаточно

Найкраща стеля для кухні – це поєднання функціональності та довговічності.

Для більшості сучасних кухонь оптимальним варіантом буде натяжна стеля – практична, естетична, стійка до вологи. Якщо ж важливий індивідуальний дизайн, гіпсокартон або декоративні панелі стануть гарною основою для творчості.

Під час остаточного вибору враховуйте свій бюджет, стиль інтер'єру та умови експлуатації кухні. Обирайте рішення, яке прослужить роками.

До слова, не тільки стеля викликає багато суперечок під час облаштування кухні. Також часто постає питання, чим покрити стіни в кухні, якщо не хочеться користуватися лише плиткою чи шпалерами.