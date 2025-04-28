Особливо це стосується стін. Чим краще покрити стіни на кухні, щоб вона завжди мала привабливий вигляд, – повідомляє 24 Канал.
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Плитка
Плитка на кухні – це класика. Нею можуть оформлювати робочий фартух, підлогу чи стіни. Нині існує безліч стильних варіантів плитки для кухні на будь-який смак і бюджет. Плитка залишається найпопулярнішим варіантом для декорування кухні, оскільки:
- плитка довговічна,
- її можна помити від жиру та забруднень,
- легко прибирати,
- безліч варіантів для різного дизайну,
- можна декорувати власноруч, а за потреби – перефарбувати.
Плитка на кухні / Фото Unsplash
Однак вона має не лише переваги, а й недоліки. По-перше, попри свою твердість, плитка дуже крихка. Від сильного удару вона може тріснути чи відколотися, а замінити окремий елемент доволі важко. По-друге, шви між плиткою з часом починають темніти та накопичувати бруд, тому це потребує додаткового догляду. По-третє, якісна плитка та якісний монтаж коштують не так дешево, а її демонтаж – може пошкодити стіни.
Шпалери
Ще один класичний варіант для кухні – шпалери. Як правило, на кухні клеять склошпалери або водостійкі, які можна мити, однак деякі обирають і вінілові шпалери. Однак їх однаково слід комбінувати з плиткою, адже якщо оформити робочу зону шпалерами, то дуже швидко доведеться їх переклеювати.
Звісно, шпалери на кухні мають свої переваги:
- гарний інтер'єр,
- приховують недоліки на стінах,
- вологостійкі,
- легко зняти та оновити інтер'єр.
Шпалери на кухні / Фото Unsplash
Однак, обираючи шпалери для кухні, слід бути готовими, що вони можуть швидко пошкодитися та забруднитися. Під час приготування їжі бруд та жир може осідати на стінах, а пошкодити шпалери можна необережними рухами.
Фарба
Сьогодні популярним варіантом для декорування стін на кухні є фарба. Дизайнери рекомендують обирати вологостійку фарбу, яку можна помити. Це доступний та бюджетний варіант, який створює мінімалістичний затишний дизайн. Основною перевагою фарби на кухні є те, що стіни можна у будь-який час перефарбувати, а жир – видалити.
Однак, перед тим, як фарбувати стіни, слід врахувати недоліки такого покриття:
- чутливість до забруднення, адже навіть найменші бризки буде видно на стінах,
- не завжди жир та бруд легко видалити з фарби, деякі з плям – не виводяться,
- під фарбування стіни повинні мати ідеальну рівну та гладеньку поверхню,
- з часом фарба вицвітає та лущиться, тому раз на 3 – 5 років кухню доведеться перефарбовувати.
Пофарбовані стіни на кухні / Фото Unsplash
Вагонка або панелі
Одним з варіантів оздоблення стін на кухні є вагонка чи панелі з різних матеріалів. Такий варіант декорування дуже швидкий в установці, дешевий та не потребує додаткового вирівнювання стін.
Серед основних переваг також і те, що за панелями легко доглядати. Якщо вони виготовлені з пластику, то їх можна мити зі спеціальними засобами. Однак панелі можуть бути дуже крихкими й від удару у стіні може залишитися діра, а також пластик може втрачати колір на сонці.
Панелі на стінах кухні / Фото Unsplash
Декоративна штукатурка
Найтрендовішим варіантом для покриття стін у 2025 році є декоративна штукатурка. Структурне покриття створює ефектний дизайн, а ефект шовку – зачаровує. Стіни, покриті декоративною штукатуркою, можна мити, вони мають зносостійкі, однак основним мінусом є її вартість.
Декоративна штукатурка на стінах кухні / Фото Unsplash
Щоб покрити стіни декоративною штукатуркою, їх слід вирівняти та підготувати до нанесення декоративного шару. Крім того, саме штукатурка – недешева, а якщо площа кухні немаленька, то такий варіант оздоблення стін виллється в чималий бюджет.