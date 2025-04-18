Річ у тім, що вони складні у догляді, швидко зношуються і некрасиво "старіють". Які матеріали краще не обирати під час ремонту – повідомляє 24 Канал з посиланням на @memfis.ua.

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Ламінат

Декоративний шар ламінату швидко зношується та стирається. Відтак, глянцевий блиск швидко зникає, а тріщини та пошкодження ламінату стають більш помітними. Крім того, якщо в стики ламінату потрапить вода, то він швидко вдувається.

Натомість краще обирати кварц-вініл. Він довговічний, стильний та міцний, а коштує стільки, скільки й звичайний ламінат.

Глянцеві стільниці та фасади

Глянцеві стільниці та фасади з часом втрачають свій блиск, легко дряпаються та на них добре видно всі відбитки пальців. Якщо обрати темні поверхні, то їх доведеться частіше прибирати. Річ у тім, що усі крихти на них помітніші, а тому прибирати доведеться кожного дня.

Це стосується і сантехніки. Чорна та хромована сантехніка швидко забруднюється розводами. Найкращий варіант – матова сталь, яка і довговічна, і не так швидко забруднюється.

Скляні поверхні

На скляних поверхнях так само видно кожну цятку, тому прибирати доведеться частіше. Крім того, скло швидко дряпається.

Які матеріали швидко зношуються: дивіться відео

Раніше експерти розповіли, що вінілові шпалери вже втратили свою актуальність. Натомість дизайнери рекомендують новий довговічний матеріал.