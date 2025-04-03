Мовиться про склошпалери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Що таке склошпалери та яка їхня перевага

У сучасному світі оздоблювальних матеріалів нове особливе місце посідають склошпалери. Це шпалери, виготовлені з тонких ниток скловолокна, які вплітаються у міцне декоративне полотно з різними текстурами. Завдяки такій технології склошпалери є дуже міцними та мають високу стійкість до пошкоджень.



Що таке склошпалери / Фото vbud.in.ua

Серед основних переваг склошпалер виділяють наступні:

стійкі до механічних пошкоджень, не рвуться та не дряпаються;

вологостійкі, вогнестійкі, не з'являється пліснява;

можна перефарбувати до 20 разів;

екологічні, адже виготовлені з природних матеріалів;

зміцнюють стіни завдяки створенню армувального шару, що запобігає появі тріщин;

можна мити.

Що стосується недоліків, то їх значно менше, аніж переваг. Головним мінусом склошпалер є те, що їх дуже важко знімати зі стін. Оскільки основою буквально є скло, то такі шпалери потребують рівних стін. Крім того, склошпалери – пористі, тому для поклейки та фарбування знадобиться значно більше матеріалів.

Втім, склошпалери – це довговічний спосіб декорування стін. Вони забезпечують стильний інтер'єр, дозволяють легко змінювати колір та стануть ідеальним рішенням для домівок, де є діти та домашні улюбленці.

До слова, раніше 24 Канал пояснив, звідки взялася дивна радянська традиція клеїти газети під шпалери. Як виявилося, існує кілька логічних пояснень цьому явищу.