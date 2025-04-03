Речь идет о стеклообоях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что такое стеклообои и какое их преимущество

В современном мире отделочных материалов новое особое место занимают стеклообои. Это обои, изготовлены из тонких нитей стекловолокна, которые вплетаются в прочное декоративное полотно с различными текстурами. Благодаря такой технологии стеклообои являются очень прочными и имеют высокую устойчивость к повреждениям.



Что такое стеклообои / Фото vbud.in.ua

Среди основных преимуществ стеклообоев выделяют следующие:

устойчивы к механическим повреждениям, не рвутся и не царапаются;

влагостойкие, огнестойкие, не появляется плесень;

можно перекрасить до 20 раз;

экологические, ведь изготовлены из природных материалов;

укрепляют стены благодаря созданию армирующего слоя, что предотвращает появление трещин;

можно мыть.

Что касается недостатков, то их значительно меньше, чем преимуществ. Главным минусом стеклообоев является то, что их очень трудно снимать со стен. Поскольку основой буквально является стекло, то такие обои требуют ровных стен. Кроме того, стеклообои – пористые, поэтому для поклейки и покраски понадобится значительно больше материалов.

Впрочем, стеклообои – это долговечный способ декорирования стен. Они обеспечивают стильный интерьер, позволяют легко менять цвет и станут идеальным решением для домов, где есть дети и домашние любимцы.

К слову, ранее 24 Канал объяснил, откуда взялась странная советская традиция клеить газеты под обои. Как оказалось, существует несколько логических объяснений этому явлению.