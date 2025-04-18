Дело в том, что они сложны в уходе, быстро изнашиваются и некрасиво "стареют". Какие материалы лучше не выбирать во время ремонта – сообщает 24 Канал со ссылкой на @memfis.ua.

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Ламинат

Декоративный слой ламината быстро изнашивается и стирается. Поэтому, глянцевый блеск быстро исчезает, а трещины и повреждения ламината становятся более заметными. Кроме того, если в стыки ламината попадет вода, то он быстро вдувается.

Вместо этого лучше выбирать кварц-винил. Он долговечный, стильный и прочный, а стоит столько, сколько и обычный ламинат.

Глянцевые столешницы и фасады

Глянцевые столешницы и фасады со временем теряют свой блеск, легко царапаются и на них хорошо видны все отпечатки пальцев. Если выбрать темные поверхности, то их придется чаще убирать. Дело в том, что все крошки на них заметны, а потому убирать придется каждый день.

Это касается и сантехники. Черная и хромированная сантехника быстро загрязняется разводами. Лучший вариант – матовая сталь, которая и долговечна, и не так быстро загрязняется.

Стеклянные поверхности

На стеклянных поверхностях так же видно каждое пятнышко, поэтому убирать придется чаще. Кроме того, стекло быстро царапается.

Какие материалы быстро изнашиваются: смотрите видео

Ранее эксперты рассказали, что виниловые обои уже потеряли свою актуальность. Вместо этого дизайнеры рекомендуют новый долговечный материал.