Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо освітлення підібране неправильно, кухня може втратити свою атмосферу затишку й тепла. Найпоширеніші помилки освітлення на кухні та способи їх виправлення, розповідаємо далі.

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Покладання лише на верхнє освітлення

Якщо на кухні є лише один стельовий світильник, простір може виглядати пласким і невиразним. Використання багаторівневого освітлення зробить кухню більш затишною та функціональною. Дизайнери радять поєднувати:

Навколишнє освітлення – основне джерело світла (наприклад, люстра чи вбудовані світильники);

Робоче освітлення – підсвітка під шафами або підвісні лампи над робочими зонами;

Акцентне освітлення – декоративні бра, підсвітка скляних шаф або відкритих полиць.

Невідповідна колірна температура ламп

Колірна температура світла вимірюється в Кельвінах (K). Надто холодне освітлення (5000K – 6000K) може створювати клінічний ефект, а надто тепле (менше 2700K) може надавати білим поверхням жовтуватого відтінку. Оптимальний вибір для кухні – лампи в діапазоні 2700K – 3000K, які забезпечують баланс між затишком і функціональністю.

Недостатнє робоче освітлення

Якщо робочі зони на кухні (плита, стільниця, мийка) погано освітлені, це може ускладнювати процес приготування їжі. Для розв'язання цієї проблеми можна використовувати:

Підсвічування під шафами (світлодіодні стрічки або точкові світильники);

Правильно розміщені підвісні лампи над островом;

Додаткове освітлення всередині шаф і ящиків.

Освітлення на кухні: дивіться фото

Неправильне розміщення вбудованих світильників

Вбудоване освітлення може створювати надмірні тіні, якщо світильники розташовані безпосередньо позаду робочих зон. Щоб уникнути цього, їх слід встановлювати перед робочими зонами, а також доповнювати робочим і акцентним освітленням.

Відсутність акцентного освітлення

Крім функціонального освітлення, кухня потребує декоративних світильників, які додають їй характеру. Бра над мийкою, стильні підвіски або світлодіодна підсвітка в нішах створюють атмосферу затишку та підкреслюють дизайн інтер'єру.

Занадто високо встановлені підвісні лампи

Підвісні світильники над островом чи обіднім столом слід розміщувати на висоті 80 – 90 сантиметрів від стільниці. Якщо вони висять занадто високо, освітлення буде розсіяним і недостатньо ефективним.

До слова, щоб точно не помилитися з освітленням, важливо знати, які типи лампочок існують і де їх використовувати у домі.