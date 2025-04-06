Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо освітлення підібране неправильно, кухня може втратити свою атмосферу затишку й тепла. Найпоширеніші помилки освітлення на кухні та способи їх виправлення, розповідаємо далі.
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Покладання лише на верхнє освітлення
Якщо на кухні є лише один стельовий світильник, простір може виглядати пласким і невиразним. Використання багаторівневого освітлення зробить кухню більш затишною та функціональною. Дизайнери радять поєднувати:
Навколишнє освітлення – основне джерело світла (наприклад, люстра чи вбудовані світильники);
Робоче освітлення – підсвітка під шафами або підвісні лампи над робочими зонами;
Акцентне освітлення – декоративні бра, підсвітка скляних шаф або відкритих полиць.
Невідповідна колірна температура ламп
Колірна температура світла вимірюється в Кельвінах (K). Надто холодне освітлення (5000K – 6000K) може створювати клінічний ефект, а надто тепле (менше 2700K) може надавати білим поверхням жовтуватого відтінку. Оптимальний вибір для кухні – лампи в діапазоні 2700K – 3000K, які забезпечують баланс між затишком і функціональністю.
Недостатнє робоче освітлення
Якщо робочі зони на кухні (плита, стільниця, мийка) погано освітлені, це може ускладнювати процес приготування їжі. Для розв'язання цієї проблеми можна використовувати:
Підсвічування під шафами (світлодіодні стрічки або точкові світильники);
Правильно розміщені підвісні лампи над островом;
Додаткове освітлення всередині шаф і ящиків.
Освітлення на кухні: дивіться фото
Неправильне розміщення вбудованих світильників
Вбудоване освітлення може створювати надмірні тіні, якщо світильники розташовані безпосередньо позаду робочих зон. Щоб уникнути цього, їх слід встановлювати перед робочими зонами, а також доповнювати робочим і акцентним освітленням.
Відсутність акцентного освітлення
Крім функціонального освітлення, кухня потребує декоративних світильників, які додають їй характеру. Бра над мийкою, стильні підвіски або світлодіодна підсвітка в нішах створюють атмосферу затишку та підкреслюють дизайн інтер'єру.
Занадто високо встановлені підвісні лампи
Підвісні світильники над островом чи обіднім столом слід розміщувати на висоті 80 – 90 сантиметрів від стільниці. Якщо вони висять занадто високо, освітлення буде розсіяним і недостатньо ефективним.
До слова, щоб точно не помилитися з освітленням, важливо знати, які типи лампочок існують і де їх використовувати у домі.