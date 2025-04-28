Особенно это касается стен. Чем лучше покрыть стены на кухне, чтобы она всегда имела привлекательный вид, – сообщает 24 Канал.

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Плитка

Плитка на кухне – это классика. Ею могут оформлять рабочий фартук, пол или стены. Сейчас существует множество стильных вариантов плитки для кухни на любой вкус и бюджет. Плитка остается самым популярным вариантом для декорирования кухни, поскольку:

плитка долговечна,

ее можно помыть от жира и загрязнений,

легко убирать,

множество вариантов для разного дизайна,

можно декорировать собственноручно, а при необходимости – перекрасить.



Плитка на кухне / Фото Unsplash

Однако она имеет не только преимущества, но и недостатки. Во-первых, несмотря на свою твердость, плитка очень хрупкая. От сильного удара она может треснуть или отколоться, а заменить отдельный элемент довольно трудно. Во-вторых, швы между плиткой со временем начинают темнеть и накапливать грязь, поэтому это требует дополнительного ухода. В-третьих, качественная плитка и качественный монтаж стоят не так дешево, а ее демонтаж – может повредить стены.

Обои

Еще один классический вариант для кухни – обои. Как правило, на кухне клеят стеклообои или водостойкие, которые можно мыть, однако некоторые выбирают и виниловые обои. Однако их все равно следует комбинировать с плиткой, ведь если оформить рабочую зону обоями, то очень быстро придется их переклеивать.

Конечно, обои на кухне имеют свои преимущества:

красивый интерьер,

скрывают недостатки на стенах,

влагостойкие,

легко снять и обновить интерьер.



Обои на кухне / Фото Unsplash

Однако, выбирая обои для кухни, следует быть готовыми, что они могут быстро повредиться и загрязниться. Во время приготовления пищи грязь и жир может оседать на стенах, а повредить обои можно неосторожными движениями.

Краска

Сегодня популярным вариантом для декорирования стен на кухне является краска. Дизайнеры рекомендуют выбирать влагостойкую краску, которую можно помыть. Это доступный и бюджетный вариант, который создает минималистичный уютный дизайн. Основным преимуществом краски на кухне является то, что стены можно в любое время перекрасить, а жир – удалить.

Однако, перед тем, как красить стены, следует учесть недостатки такого покрытия:

чувствительность к загрязнению, ведь даже малейшие брызги будут видны на стенах,

не всегда жир и грязь легко удалить с краски, некоторые из пятен – не выводятся,

под покраску стены должны иметь идеальную ровную и гладкую поверхность,

со временем краска выцветает и шелушится, поэтому раз в 3 – 5 лет кухню придется перекрашивать.



Окрашенные стены на кухне / Фото Unsplash

Вагонка или панели

Одним из вариантов отделки стен на кухне является вагонка или панели из различных материалов. Такой вариант декорирования очень быстрый в установке, дешевый и не требует дополнительного выравнивания стен.

Среди основных преимуществ также и то, что за панелями легко ухаживать. Если они изготовлены из пластика, то их можно мыть со специальными средствами. Однако панели могут быть очень хрупкими и от удара в стене может остаться дыра, а также пластик может терять цвет на солнце.



Панели на стенах кухни / Фото Unsplash

Декоративная штукатурка

Самым трендовым вариантом для покрытия стен в 2025 году является декоративная штукатурка. Структурное покрытие создает эффектный дизайн, а эффект шелка – завораживает. Стены, покрыты декоративной штукатуркой, можно мыть, они имеют износостойкие, однако основным минусом является ее стоимость.



Декоративная штукатурка на стенах кухни / Фото Unsplash

Чтобы покрыть стены декоративной штукатуркой, их следует выровнять и подготовить к нанесению декоративного слоя. Кроме того, именно штукатурка – недешевая, а если площадь кухни немаленькая, то такой вариант отделки стен выльется в немалый бюджет.