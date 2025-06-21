Поэтому выбирая материал и тип отделки, стоит учитывать не только на эстетику, но и на практичность. Самые популярные варианты потолка для кухни и их преимущества и недостатки, рассказывает 24 Канал.

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Натяжной потолок

Один из самых популярных вариантов для кухни сегодня. Это и не удивительно, ведь плюсы такого потолка трудно игнорировать. Он:

Влагостойкий – не боится пара и конденсата.

Легкий в уходе – достаточно протереть мягкой тряпкой.

Маскирует неровности основного потолка, коммуникации, проводку.

Большой выбор цветов и фактур (глянцевая, матовая, сатиновая поверхность).

В то же время, к сожалению, такой потолок может повредиться острым предметом, требует профессионального монтажа, а в случае протекания сверху требует слива воды специалистом.

Гипсокартонный потолок

Такой материал подходит для создания многоуровневых потолков с подсветкой и позволяет встроить освещение, вытяжку или создать декоративную форму.

Кроме того, это экологичная поверхность, что будет долго служить при надлежащей защите от влаги.

В частности, она требует тщательной паро- и влагоизоляции и не подходит для помещений с высокой влажностью без специальной пропитки.

Сегодня на рынке можно найти различные решения для кухни / Фото Freepik

Пластиковый панельный потолок из пластика

Бюджетное решение, которое до сих пор пользуется спросом в ремонтных работах благодаря устойчивости к влаге, пара и загрязнений. Также такой потолок легко моется и быстро монтируется.

Однако его внешний вид уступает другим вариантам, может пожелтеть со временем и воспринимается менее современно.

Как определиться окончательно

Лучший потолок для кухни – это сочетание функциональности и долговечности.

Для большинства современных кухонь оптимальным вариантом будет натяжной потолок – практичный, эстетичный, устойчивый к влаге. Если же важен индивидуальный дизайн, гипсокартон или декоративные панели станут хорошей основой для творчества.

Во время окончательного выбора учитывайте свой бюджет, стиль интерьера и условия эксплуатации кухни. Выбирайте решение, которое прослужит годами.

К слову, не только потолок вызывает много споров при обустройстве кухни. Также часто возникает вопрос, чем покрыть стены в кухне, если не хочется пользоваться только плиткой или обоями.