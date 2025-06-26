Як правильно спланувати кухню – повідомляє 24 Канал з посиланням на RegioDom.

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Як спланувати кухню

При облаштуванні кухні основним питанням є розташування меблів та побутової техніки. Холодильник, плита, духовка, посудомийка та різна дрібна техніка повинні стояти так, щоб ними було зручно користуватися.

Експерти радять дотримуватися правила робочого трикутника, адже це зробить кухню дійсно функціональною та комфортною. Це абсолютно не залежить від розміру кімнати, адже навіть найбільша кухня може виявитися незручною, якщо її неправильно облаштувати.

Щоб правильно облаштувати кухню, слід чітко усвідомити – усі процеси ми виконуємо у певному порядку. Спочатку ми приносимо додому покупки, частину з яких розкладаємо у холодильнику, а іншу частину – у шафах. Відтак, перша зона – зберігання.

Потім ми виймаємо продукти з холодильника чи шафи, миємо їх або чистимо. Тому друга зона – миття. У третій зоні відбувається безпосередньо приготування їжі. З цієї зони ми повертаємося до зони миття.

Так, між холодильником та мийкою має бути невелика стільниця, де можна розмістити продукти. Біля мийки слід розташувати посудомийку, адже це зручно і з погляду розміщення сантехніки, і погляду роботи на кухні.

Між мийкою та плитою повинна бути стільниця для приготування їжі. Навіть невеликий простір вже гарантуватиме комфортне користування кухнею.

Раніше 24 Канал розповідав, навіщо на кухонних шафах ставлять доводчики. Як виявилося, цьому є кілька практичних пояснень.