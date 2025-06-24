Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у ролику 24-річна Бентлі Мескалл із Нью-Йорка показує, як її кухня, щойно пофарбована, виглядає зовсім не так, як вона уявляла. Що пішло не так, розповідаємо далі.

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Що пішло не так під час ремонту

У ролику Бентлі стоїть перед шафками кольору, який вона згодом охрестить "зеленим екраном". Результат ремонту настільки її вразив, що вона тричі намагалася переконати себе, що з додатковими шарами фарби все зміниться. Але ні: очі буквально боліли від яскравості.

Чому, чорт забирай, я думала, що зелена кухня буде добре виглядати?,

– питає себе дівчина у відео.

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Цікаво, що ідея зеленого кольору не була спонтанною. Бентлі разом із хлопцем, з яким вони щойно з'їхалися, прагнули додати простору кольору. Вона навіть шукала натхнення на Pinterest, вибираючи насичений, але яскравий зелений, який мав би освіжити кухню. У підсумку вийшов ефект, який саму дівчину змусив згадати персонажа мультфільму.

Мені подобається Шрек, але точно не настільки,

– пожартувала вона.

Наступного ж дня дівчина купила нову фарбу й перефарбувала шафи в приглушений відтінок шавлії.

Тепер усе виглядає значно краще. Нарешті все стає докупи,

– підсумувала вона.

Цей кумедний епізод зібрав чимало коментарів від глядачів. Дехто співчував дівчині та переконував, що вона просто помилилася з відтінком, а дехто не втримався від жартів. "Ну, люба, чому ми вибрали зелений колір з Minecraft?", "Як тобі вдалося вибрати найгірший можливий зелений колір?", "Зелена кухня справді виглядає добре, але не настільки зелена", – писали люди.

До речі, оригінальні кухні зараз у тренді. Так, нещодавно нетипова кухня з Берліна викликала фурор у соцмережах.