Загалом, експерти виділяють кілька антитрендів сучасної кухні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @turchyn_rembud.

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Антитренди на кухні

Чимало елементів сучасної кухні вже втратили свою актуальність. Так, дизайнери вже не радять ставити накладні мийки. Це не тільки не естетично, але й дуже непрактично. Річ у тім, що у стик між мийкою та стільницею постійно забивається бруд, волога, грибок, вичистити які майже неможливо. Натомість фахівці радять ставити врізну чи інтегровану мийку.

Також слід відмовитися від ідеї ставити склянки чи різні дрібнички над варильною поверхнею. Вони будуть постійно бруднитися та накопичувати краплі жиру, які будуть бризкати під час приготування їжі, а тому краще їх сховати у шафі чи спеціальній виїзній системі.

Головним антитрендом є кутові мийки. Вони надзвичайно некомфортні у використанні, адже, щоб помити посуд у ній, доведеться мало не лягти на стільницю.

Поганим рішенням є розташування духової шафи чи плити біля вікна – поблизу штор. Це не тільки небезпечно, а й непрактично – штори швидко бруднитимуться і доведеться прати їх частіше.

Наостанок дизайнери радять відмовитися від темних фасадів на кухні. Хоча це й має ефектний вигляд, але на практиці – зовсім незручно.

До слова, раніше 24 Канал розповів, як спланувати кухню. Так, щоб простір був максимально комфортним, слід правильно розставити меблі та побутову техніку.